区分市场噪音与真实信号：您是在投资，还是在猜测？

大多数投资者花费大量精力决定将资金投向何处，却几乎没人思考何时应重新审视投资、何时应坚定持有，以及何时最初的投资逻辑已在不知不觉中失效。在建立投资组合与管理投资组合之间的这道鸿沟里，财富在悄然流失——而这往往不是因为错误的决策，而是因为根本没有做出决策。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 邀请了 Syfe 的投资咨询主管 Ritesh Ganeriwal 和 PhillipCapital 的助理财务规划师 Kenneth Chan，共同探讨定期检查投资组合的原则、如何识别真正的危险信号，以及为何“按兵不动”对投资者而言既可能是最明智的决策，也可能演变成最危险的行为。

为何要收听

三大变化，促使您重新思考整体策略

您的目标、风险偏好或投资背后的基本面发生变化。Ganeriwal 解释了为何市场回调并不一定在此之列，以及真正值得警惕的变化是什么。

为何您的投资组合需要定期审视，以及如何进行

Ganeriwal 提出了一个三层框架，涵盖从每季度半小时的健康检查到因重大生活事件而触发的即时评估。他还解释了每种审视的不同目的。

为何“按兵不动”可以是一种审慎且正确的决策

本期节目中最具实践价值的观点之一，就是区分“积极的耐心”与“消极的忽视”。

如何判断最初的投资逻辑已失效

Ganeriwal 以人工智能资本支出 (AI capex) 的例子来阐释为何股价下跌应该促使您展开调查，而非直接下定论。

恐惧和贪婪是真实存在的。建立一个决策框架，才能避免被它们左右。立即收听本期节目。

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撰稿及主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Ritesh Ganeriwal (Syfe 投资咨询主管) 及 Kenneth Chan (PhillipCapital 助理财务规划师)

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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