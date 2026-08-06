NTUC副秘书长Desmond Tan：谈就业、人工智能与裁员

新加坡的裁员数据已不容忽视。根据人力部（MOM）于2026年7月31日发布的数据，2026年第二季度共有4500名员工被裁退，比上一季度增加了超过17%，创下自2020年第四季度以来的最高纪录。学位持有者以及年龄介于50至59岁的员工受到的冲击尤为严重。这种焦虑症是真实存在的，正影响着全岛各地的家庭。

那么，我们究竟采取了哪些应对措施？这些措施又是否足够？在本期《商业时报》播客节目《聚焦新加坡》（Lens on Singapore）中，我们与全国职工总会（NTUC）副秘书长（DSG）兼总理公署高级政务部长Desmond Tan展开对话，探讨相关政策、实际操作，以及当前在新加坡失业的真实处境。

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NTUC在新闻稿之外的实际行动 副秘书长Tan具体说明了各项计划、就业安置率以及目前仍然存在的不足之处。

为何学位持有者和处于职业中期的专业人士、经理、执行人员与技术人员（PMET）是当前最脆弱的群体 数据清晰地说明了这一点，副秘书长Tan也坦诚地探讨了这对“做对了一切”却仍面临根基动摇的一代人意味着什么。

人工智能对就业的实际影响 vs. 人们的担忧 副秘书长Tan仔细且有益地区分了职位取代、职业转型，以及哪些岗位真正面临风险，哪些风险又被夸大了。

如果员工感觉自己的工作面临风险，现在应该怎么做 他给出了实际、具体且坦诚的建议，并点明了任何计划所能保障的局限性。

裁员数字仍在攀升，支持体系正面临考验。这次对话将告诉您有哪些可用的资源，以及您需要如何获取这些资源。立即观看。

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撰稿与主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

嘉宾：Desmond Tan，NTUC副秘书长兼总理公署高级政务部长

执行制作人：Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo

协调制作人：Chai Pei Chieh

视频制作：Studio +65

BT Podcasts、《商业时报》、SPH Media联合出品的播客节目

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