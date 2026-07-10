石油、人工智能与摇摆的日元：JP Morgan的Raisah Rasid谈投资者当前应考虑的因素
地缘政治紧张局势、人工智能领域的波动以及日元干预风险——Claressa Monteiro与JP Morgan Asset Management的Raisah Rasid共同解读本周市场信号。
本文由AI辅助翻译
美国宣布对伊朗进行新一轮打击，原油价格一度触及每桶80美元，韩国股市在周中陷入熊市，而日元兑美元汇率则跌至40年新低。短短一周内事件频发，且并非所有信号都指向同一方向。
在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目《每周市场焦点》（Market Focus Weekly）中，我们与JP Morgan Asset Management的全球市场策略师Raisah Rasid展开对话。这场对话节奏明快，内容广泛且条理清晰。在面对复杂局面时，Rasid的观点明确、见解独到，并且坦率直言，令人耳目一新。
收听理由
- 为何中东局势升级对能源议题的影响大于对增长前景的影响 Rasid解释称，即便局势稳定下来，油价也难以回到战前水平，以及能源安全为何正悄然成为一个与人工智能（AI）并列的、可靠的多元化投资主题。
- 为何AI投资主题正在轮动，而非破灭 本周，纳斯达克指数的波动性达到了自互联网泡沫时代以来的最高水平。Rasid指出了下一波AI受益者可能来自哪些领域，而这些领域并非是目前多数人所关注的。
- 为何韩国科技股抛售是集中度风险警示，而非离场信号 Samsung的业绩令人失望，市场立即感受到冲击。但结构性需求的故事依然未变，Rasid解释了亚洲科技领域真正的多元化机会所在。
- 印尼的MSCI观察名单地位对投资者究竟意味着什么 市场分类与经济基本面并非一回事。Rasid对此给出了清晰的界定。
尽管本周市况复杂，但这次对话让各种市场信号变得更易于理解。立即收听。
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主持人：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)
撰稿：Nicole Teo
嘉宾：Raisah Rasid，JP Morgan Asset Management全球市场策略师
剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro
制作人：Nicole Teo & Chai Pei Chieh
本播客由SPH Media旗下《商业时报》（The Business Times）的BT Podcasts出品
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ABOUT THE PODCAST
Market Focus Weekly distils the week’s key market moves and economic drivers across Singapore and the region. Hosted by Emily Liu, it delivers expert analysis and forward-looking insights every Friday. It is perfect for investors who want an audio briefing on the week’s investment landscape and what could move markets next.
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