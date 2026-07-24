油价100美元、新关税与日元40年新低：巴克莱银行解读亚洲的下一步挑战

布伦特原油价格一度触及每桶100美元。特朗普政府宣布对60个贸易伙伴征收新关税。日元兑美元汇率跌破163，创下四十年来新低。华尔街股市全线下跌。过去一周市场动荡，而亚洲正处于这一切的风暴中心。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《本周市场焦点》(Market Focus Weekly) 中，我们与巴克莱银行 (Barclays) 亚洲外汇与新兴市场宏观策略主管 Mitul Kotecha 对话，深入探讨这些事件对亚洲地区的投资者究竟意味着什么。

收听看点

油价重返100美元为何比标题所显示的更复杂

这不仅仅是价格的问题。Kotecha 解释了为何价差和炼油利润率随着原油价格一同大幅上涨，全球低库存对价格波动性的影响，以及为何巴克莱银行的内部观点认为今年原油均价将为每桶96美元。

为何市场已消化加息预期，巴克莱银行仍预计美联储年内不会加息

Kotecha 详细分析了近期疲软的消费价格指数（CPI）数据与新任美联储主席 Warsh 明显的鹰派基调之间的矛盾，并解释了这对那些为捍卫本币而已经收紧政策的亚洲央行意味着什么。

为何当前日元如此难以捍卫

实际收益率低、与美国的利差扩大以及日本的财政担忧，都是对日元不利的因素。Kotecha 解释了为何当局尚未进行干预，以及他们真正在关注的指标是什么。

为何在上一轮关税浪潮中，亚洲的出口表现好于预期

答案在于转口贸易、韩国和台湾的芯片需求，以及越南悄然成为重要的受益者。

本周市场变数诸多。本次对话将梳理这些因素，或许能为未来一周的展望提供一些清晰的思路。立即收听。

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主持人：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

撰稿：Nicole Teo

嘉宾：Mitul Kotecha，巴克莱银行亚洲外汇与新兴市场宏观策略主管

编辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由SPH Media旗下《商业时报》(The Business Times) 的BT Podcasts出品

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