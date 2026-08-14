政治影响：透过柔佛经济区解读马来西亚的稳定局势

政治稳定对马来西亚的商业和投资有多大影响？ 照片：BT 档案

自2018年以来，马来西亚已历经四个执政党派和五任首相，但其国内生产总值 (GDP) 却在同期从3000亿美元增长至近4700亿美元。今年7月的柔佛州选举中，国民阵线 (Barisan Nasional) 取得了决定性胜利，而当时的国家团结政府则显现出紧张迹象。那么，政治噪音是否真的对那些押注于柔佛-新加坡经济特区 (Johor-Singapore Special Economic Zone, 简称 JS-SEZ) 的企业构成影响？还是投资者们已经学会了对此视而不见？

在本期由《商业时报》(The Business Times) 制作的播客节目《Simon Tay 的政治咖啡馆》(Simon Tay’s Political Cafe) 中，Simon Tay 与马来亚银行 (Maybank) 新加坡区域总裁 Alvin Lee 进行对话，探讨企业在当地的真实观察、柔佛-新加坡经济特区真正积聚了多少发展势头，以及政治稳定对于该区域的资本部署究竟意味着什么。

收听理由

为何马来西亚投资者不再等待政治的确定性 Lee 解释了为何对于企业而言，韧性、风险偏好以及马来西亚相对稳固的制度排名，比任何特定时刻由哪个联盟执政更为重要。

价值20亿新元的已签署意向书揭示了柔佛-新加坡经济特区的何种发展势头 在2025年正式协议签订后的五个月内，仅马来亚银行一家就促成了六笔大型交易。Lee 详细分析了哪些行业吸引了最多的资本及其原因。

为何新加坡与柔佛的经济能近乎完美地互补 一方拥有土地、能源和自然资源，另一方则拥有资本、研发专长和市场准入。Lee 解释了经济特区在这种天然的契合之外，还能带来哪些附加价值。

一个未被充分讨论的真实风险：柔佛本地居民生活成本的上升 随着新加坡的资金和需求涌入长堤对岸，柔佛的物价也可能随之上涨。对于这个已引起决策者关注的紧张关系，Lee 坦率地发表了看法。

政治或许能塑造环境，但执行力决定最终成果。本次对话深入探讨了这两个方面。欢迎立即收听。

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撰稿与主持：Simon Tay，新加坡国际事务研究所主席

嘉宾：Alvin Lee，马来亚银行新加坡区域总裁

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

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