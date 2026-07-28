新加坡酒店业的前景与挑战：人工智能与机器人的影响

尽管面临地缘政治逆风、燃料成本上涨以及更高的机票价格给印度等主要客源市场带来压力，新加坡酒店业在2026年上半年仍实现了4%的增长，这是一个值得称赞的成绩。旅行需求依然强劲，但酒店业正面临一个比后疫情繁荣时期所预示的更为复杂的运营环境。那么，它将何去何从？

在本期《商业时报》播客栏目PropertyBT中，Leslie Yee 与远东酒店集团 (Far East Hospitality) 董事经理 Mark Rohner 进行了一次坦诚对话，探讨了新加坡的旅游业前景、吸引本地人才这一长期挑战，以及人工智能和机器人技术目前在实际应用中带来的变革。

收听理由

新加坡酒店市场的现状及下半年展望 在 Mark Rohner 审慎乐观的展望中，世界一级方程式锦标赛（Grand Prix）、各大演唱会和迪士尼冒险号（Disney Adventure）邮轮都是重要看点，同时他也坦率承认了依然存在的行业逆风。

为何人工智能已在远东酒店集团的后台运作 结合了机器人流程自动化（Robotic Process Automation）的“代理式人工智能”（Agentic AI）即将上线，端到端地处理数千封预订邮件——从阅读和分类问询到完成实际预订。Mark Rohner 解释了这能如何解放他的团队，让他们专注于其他任务。

为什么远东酒店集团的致胜关键在于留住人才，而非招聘 长期服务的员工、真诚的客户关系和优异的客户服务评分是其差异化优势。Mark Rohner 详细阐述了这一点在商业上的重要意义。

下一波旅行需求的走向 日本的二线城市、体验式旅行，以及酒店周边环境（而非酒店本身）日益增长的影响力，都在重塑酒店运营商需要布局的领域。

人们对旅行的热情是真实存在的，酒店业也正变得越来越有趣。立即收听。

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撰稿与主持：Leslie Yee (lyee@sph.com.sg)

嘉宾：Mark Rohner，远东酒店集团董事经理

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Leslie Yee, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》和 SPH Media 旗下 BT Podcasts 出品

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