加薪悖论：为什么赚得越多，却总感觉不够用

新加坡式的财务焦虑症呈现出一种奇特的形态。虽然家庭收入不断攀升，但仍有三分之一的人口表示，他们在过去六个月中没有存下足够的钱。这其中的原因，与其说在于人们的收入水平，不如说在于收入与实际储蓄之间的无形差距。

在本期《商业时报》的播客节目《理财好方法》中，主持人 Howie Lim 与 The Curious Bonsai Therapy & Coaching 创始人兼心理治疗师 Michelle Mah，以及 Fidelity International 东南亚主管兼新加坡区域负责人 Wildon Goh 深入探讨：为什么会发生生活服务产业群蔓延，其背后的真正驱动力是什么，以及如何在退休计划悄然受挫前打破这一循环。

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为什么月入3万新元的家庭中，仍有13%感到财务不安全

Goh 解释了真正决定财富的关键差距：不是收入本身，而是收入与储蓄投资额之间的差额。

为什么小额订阅比大笔消费的危害更大

人们担心大额消费会造成损失，却几乎没有注意到每月通过 Spotify、Grab 和其他小额定期收费流失的2000新元。Goh 解释了为什么这个固定金额累加起来后，会变得意义重大。

为什么您的大脑适应新财务基线的速度比您意识到的要快

Mah 剖析了“金钱脚本”——即童年时期形成的关于金钱的潜意识信念，并解释了为何8新元的拿铁和每日电召载客会悄然成为不可动摇的消费常态。

为什么需要颠倒消费顺序

先储蓄和投资，再花费剩余的钱，而不是反其道而行之。Goh 解释了为什么将此过程自动化，能够完全排除意志力的影响。

为什么只有28%的新加坡人感觉为退休做好了准备

随着寿命延长，预期寿命正接近100岁，Goh 阐述了为何投资活动在退休之日也不能停止。

更多的钱并不自动等于更多的财富。本期节目将为您解释这一差距以及如何弥合它。立即观看。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：The Curious Bonsai Therapy & Coaching 创始人兼心理治疗师 Michelle Mah，以及 Fidelity International 东南亚主管兼新加坡区域负责人 Wildon Goh

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

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