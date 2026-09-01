债券收益率上升与新加坡市场

10年期美国国债收益率目前维持在约4.7%的水平，较去年年底高出约50个基点。日益加剧的贸易摩擦、地缘政治带来的能源和食品价格压力、投资人工智能的科技巨头大量发行债券，以及已激增至40万亿美元的美国公共债务负担，都在对收益率构成上行压力。对于新加坡投资者而言，问题在于这对本地市场究竟意味着什么。

在本期《商业时报》记者播客《Mark To Market》节目中，Ben Paul 将详细分析为何海峡时报指数 (STI) 今年表现大幅跑赢标普500指数和纳斯达克100指数，为何房地产投资信托基金 (Reits) 持续表现低迷，以及在当前估值水平下，持有新加坡三大银行是否依然合理。

收听亮点

海峡时报指数26.7%的总回报率为何几乎完全由银行业驱动 星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 占指数权重超过一半，Ben Paul 解释了利率上升为何使它们成为市场的最大受益者。

为何房地产投资信托基金 (Reits) 的价值在悄然缩水 iEdge 新加坡房地产投资信托指数今年已下跌2.5%，Ben Paul 以吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 近期的融资活动为例，说明利率波动性如何让即使是运营良好的信托基金也陷入尴尬境地。

为何华侨银行和星展银行的表现超出了 Ben Paul 在去年12月的预测，以及这在当前意味着什么 他重新审视了自己先前对这三家银行的论点，详细解读了它们2026年上半年的业绩，并解释了他为何选择转向该板块的落后者，而非追逐领跑者。

银行回购或不回购自身股票的举动为何能说明问题 Ben Paul 解读了其中的信号，分析了哪些银行正在回购股票，哪些已经停止。

本期内容对本地投资组合具有实际影响。立即收听。

收听更多节目，请访问 bt.sg/podcasts。有任何反馈？请发送邮件至 btpodcasts@sph.com.sg。

---

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

撰稿与主持：Ben Paul (benpaul@sph.com.sg)

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作人：Ben Paul, Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品。

---

关注 BT Correspondents：

频道：bt.sg/btcobt

亚马逊：bt.sg/btcoam

苹果播客：bt.sg/btcoap

Spotify：bt.sg/btcosp

YouTube Music：bt.sg/btcoyt

网站：bt.sg/btcorresp

请注意：本播客仅供一般参考。SPH Media 对因信赖本播客内容或使用第三方产品和服务而造成的任何损失概不负责。请咨询专业顾问以获取独立建议。

---

探索更多 BT 播客系列：

《BT理财技巧》：bt.sg/btmoneyhacks

《BT播客》：bt.sg/pcOM

《BT市场焦点》：bt.sg/btmktfocus

《BT聚焦》：bt.sg/btlenson