新加坡正在失去我们所依赖的世界吗？一位情报主管的坦率看法

（从右至左）Henry Wilkinson 与主持人 Claressa Monteiro。 照片：STUDIO +65

“如果我们只是喝杯咖啡闲聊，您会告诉我当今世界有什么值得关注的？”这基本上就是我在《商业时报》（The Business Times）的视频播客节目 Lens on Singapore 中，向 Dow Jones 旗下 Dragonfly Intelligence 的首席情报官 Henry Wilkinson 提出的问题。过去二十年，他一直为政府和大型企业解读危险信号。他并非末日论者，但也无法让人安心。正是这种特质的结合，让这次对话别具价值。

因为新加坡赖以繁荣的、基于规则的全球秩序正在悄然瓦解。我希望与一位以此为业的专家坐下来，直截了当地问他：我们到底应该有多担心？

为何值得一听

新加坡的成功为何使其成为更具吸引力的目标，而非更安全的地方

金融科技、通信和商业活动在此高度集中，意味着新加坡比本区域多数地方拥有更广的受攻击面。Wilkinson 解释了这在实践中意味着什么，以及为何我们的风险治理是为数不多对我们有利的因素之一。

“多领域”世界究竟意味着什么

各国在不同领域同时扮演着贸易伙伴、竞争者和对手的角色。Wilkinson 剖析了为何这种模糊性使得当今局势比任何简单的权力集团框架都更难驾驭。

新加坡在中美之间保持中立是否仍是可行立场

Wilkinson 的回答非常微妙，值得完整一听，尤其是考虑到当前美国在全球范围内的联盟承诺正在发生变化。

台湾当前是否应比以往更担忧

Wilkinson 在此问题上措辞谨慎，但随着美国对该区域的承诺变得更难预测，他对中国雄心可能走向的评估，是我们谈话中最发人深省的部分之一。

这次对话让我茅塞顿开。我相信您也会有同感。立即观看。

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撰稿兼主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

嘉宾：Henry Wilkinson，Dow Jones 旗下 Dragonfly Intelligence 首席情报官

执行制作人：Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo

协调制作人：Chai Pei Chieh

视频制作：Studio +65

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》（The Business Times）的 BT Podcasts 出品

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