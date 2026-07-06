停止“报复性投资”：为何恐慌性抛售是您投资组合的最大敌人
市场暴跌，本能恐慌。Howie Lim 邀请 finexis advisory 的 Grace Tay 为您揭示为何低价卖出会锁定亏损，以及如何更明智、更无畏地进行投资。
本文由AI辅助翻译
当您看到屏幕上一片红色时，便会心头一沉，在理性思考介入之前，手指已经悬停在卖出按钮上。这是投资中最常见、代价也最惨痛的时刻之一，几乎每个人都经历过。问题在于，您接下来会怎么做。
在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 finexis advisory 的副董事 Grace Tay 对话，拨开市场波动的迷雾，从实践角度探讨了有关亏损、复苏以及如何在不加剧亏损的情况下重返市场的心理学。
收听理由
- 为何最糟糕的市场下跌并非急跌，而是缓慢的消耗 Grace Tay 解释了为何像2022年那样漫长的熊市比急剧的V型崩盘击垮了更多的投资者，以及为何人们盯着不断缩水的投资组合的时间越长，就越有可能在最错误的时机选择卖出。
- 为何错过市场表现最好的10天，回报就会减半 Grace Tay 引用 JP Morgan 的研究指出，市场表现最好的十天中，有七天发生在表现最差的十天后的两周之内。预测市场底部需要同时把握买入和卖出时机，但几乎没有人能做到。
- 什么是“回本心切症”（get-evenitis），以及为何它比无所作为更危险 这是一个行为金融学术语，指在亏损后为追回损失而进行的激进投资。Grace Tay 用数学原理解释了为何50%的亏损需要100%的收益才能回本，并阐述了当这种追赶性的投资押注失败时会发生什么。
- 适用于任何年龄投资者的“重新审视、重新设定、重新入场”框架 Grace Tay 详细介绍了一个实用的三步法。无论您是25岁还是55岁，该方法都同样适用，并针对不同的人生阶段提供相应的解决方案。
市场亏损并不决定您的最终结果，但您的行为却可能决定一切。立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Grace Tay，finexis advisory 副董事
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》（The Business Times）的 BT Podcasts 出品
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.
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