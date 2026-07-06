停止“报复性投资”：为何恐慌性抛售是您投资组合的最大敌人

当您看到屏幕上一片红色时，便会心头一沉，在理性思考介入之前，手指已经悬停在卖出按钮上。这是投资中最常见、代价也最惨痛的时刻之一，几乎每个人都经历过。问题在于，您接下来会怎么做。

在本期《商业时报》（The Business Times）的播客节目 Money Hacks 中，主持人 Howie Lim 与 finexis advisory 的副董事 Grace Tay 对话，拨开市场波动的迷雾，从实践角度探讨了有关亏损、复苏以及如何在不加剧亏损的情况下重返市场的心理学。

收听理由

为何最糟糕的市场下跌并非急跌，而是缓慢的消耗 Grace Tay 解释了为何像2022年那样漫长的熊市比急剧的V型崩盘击垮了更多的投资者，以及为何人们盯着不断缩水的投资组合的时间越长，就越有可能在最错误的时机选择卖出。

为何错过市场表现最好的10天，回报就会减半 Grace Tay 引用 JP Morgan 的研究指出，市场表现最好的十天中，有七天发生在表现最差的十天后的两周之内。预测市场底部需要同时把握买入和卖出时机，但几乎没有人能做到。

什么是“回本心切症”（get-evenitis），以及为何它比无所作为更危险 这是一个行为金融学术语，指在亏损后为追回损失而进行的激进投资。Grace Tay 用数学原理解释了为何50%的亏损需要100%的收益才能回本，并阐述了当这种追赶性的投资押注失败时会发生什么。

适用于任何年龄投资者的“重新审视、重新设定、重新入场”框架 Grace Tay 详细介绍了一个实用的三步法。无论您是25岁还是55岁，该方法都同样适用，并针对不同的人生阶段提供相应的解决方案。

市场亏损并不决定您的最终结果，但您的行为却可能决定一切。立即收听。

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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

嘉宾：Grace Tay，finexis advisory 副董事

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》（The Business Times）的 BT Podcasts 出品

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