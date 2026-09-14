策略重于情感：为何旧的房产投资法则不再奏效
您买的是安乐窝还是财务负担？ERA的Eugene Lim为您解析预购组屋 (BTO)、执行共管公寓 (EC) 以及新的最低居住年限规则，揭示其中的隐藏成本和买家需要进行的压力测试。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
购买预购组屋 (BTO)，住满五年的最低居住年限 (MOP) 后卖掉，再提升住房——几十年来，这一直是新加坡年轻夫妇的默认策略。但近期一系列的政策调整，从优选地段和增益地段组屋的10年最低居住年限，到更严格的执行共管公寓 (EC) 规定，以及最近取消的15个月等待期，都意味着旧策略不再完全适用于所有人。
在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《理财万事通》(Money Hacks) 中，主持人Howie Lim与ERA主要执行员兼新加坡房地产经纪协会会长的Eugene Lim进行对话，探讨如何用清晰的思路而非情感来驾驭当今的房地产市场。
收听理由
- 为何预购组屋的真实成本应用年限而非金钱来衡量
Lim剖析了标准预购组屋、转售组屋以及新型的优选和增益地段组屋之间的实际时间线差异，并解释了为何10年的最低居住年限可能会让成长中的家庭困在一个不再合适的房子里。
- 为何执行共管公寓不再是理所当然的理财妙招
土地招标价格上涨、固定的收入顶限，以及5月8日后推出的项目须遵守新的10年最低居住年限规定，这些因素从根本上改变了游戏规则。Lim解释了执行共管公寓如今对哪些人来说仍然是合理的选择。
- 如何在利率变化前对您的抵押贷款进行压力测试
Lim详细介绍了银行使用的4%压力测试、建屋发展局 (建屋局) 贷款的30%偿债比率 (Mortgage Servicing Ratio)，以及为何从负担能力反向推算比追求最高贷款额度更为明智。
- 取消15个月等待期对买家究竟意味着什么
Lim解释了这一变化在未来几个月内对提升住房者、大屋换小屋者以及更广泛的转售市场所带来的连锁反应。
选择住所可能是一个感性的决定，但购买房产必须是一个理性的财务决策。立即收听。
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撰稿与主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Eugene Lim，ERA主要执行员兼新加坡房地产经纪协会会长
剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
《商业时报》(The Business Times) 及 SPH Media 旗下 BT Podcasts 出品
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ABOUT THE PODCAST
Money Hacks is a crisp, weekly podcast hosted by Howie Lim. Every Monday, it unpacks personal finance strategies and investing insights through conversations with expert guests. Whether it’s navigating employee perks, finding resilient sectors, or exploring value-based investing, listeners get actionable financial wisdom without the waffle.
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