长运集团：重型起重业务利润丰厚

在投资热潮中，一些最重要的工作是在人们视线之外进行的。例如，桥梁在一夜之间架设完成，重达千吨的部件从港口运至工厂，半导体工厂则希望所有设备能同时就位。在全球起重机运营商中排名第15位的长运集团 (Tiong Woon Corporation) 正是这些活动背后的重要推手。其2026财年业绩显示，营收增长15%，盈利增长24%；在本播客录制时，其股价约为其净资产价值的0.6倍。

在本期《商业时报》的《商业透视》(BT Correspondents) 播客节目《股市动态》(Mark To Market) 中，Ben Paul 采访了长运集团首席执行官 Michael Ang 和首席财务官 William Tan。他们探讨了自石油和天然气行业低迷以来，集团发生了怎样的变化，是什么在推动其利润率的增长，以及管理层如何看待其公司估值。

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从起重机租赁到综合起重解决方案 Ang 解释了长运集团如何超越单纯的起重机租赁业务。公司是为预制建筑引进中型塔式起重机的先驱，随后将起重机、重型运输和海运整合成单一的服务方案。

是什么让毛利率重返40%以上 Tan 解释了为何前一年的利润率降至37.6%，交叉租赁成本如何增加了两倍，以及为何一个基本固定的成本结构能让额外收入更强劲地转化为利润。

为何现金流比利润更受关注 集团每周追踪其在12至13个市场的现金流状况。Tan 解释了创纪录的现金头寸、9.5%的净负债率以及约24%的派息率对资本支出和股息意味着什么。

管理层如何应对股价低于账面价值 Paul 就此估值折扣问题追问了两位高管。他们的回答集中于公司基本面、多元化的市场布局以及更有效地讲述公司故事。

管理层表示，能否缩小这一估值折扣，只能通过执行力和沟通来影响。本次对话阐述了他们在这两方面的策略。立即收听。

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撰稿与主持：Ben Paul (benpaul@sph.com.sg)

嘉宾：长运集团首席执行官 Michael Ang 与首席财务官 William Tan

剪辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Ben Paul, Howie Lim & Chai Pei Chieh

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