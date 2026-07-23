轮胎与财富：Stamford Tyres 执行主席 Dawn Wee 畅谈商业灵魂

有些商业故事关乎战略与规模，而我们今天要分享的，则关乎一些更难量化的东西。Stamford Tyres 执行主席 Dawn Wee 用了四十年时间，与她已故的丈夫 Wee Kok Wah 并肩将公司打造成一家区域性上市公司。Wee Kok Wah 将最初的一家小型家族轮胎店，发展成一个经久不衰的新加坡传奇企业。

在本期《商业时报》的视频播客《聚焦新加坡》中，我们与 Wee 促膝长谈，话题涵盖了商业合伙业务、悲痛、韧性，以及一项低调但非凡的慈善项目。这个项目的灵感，源于她丈夫在加利福尼亚州接受治疗期间，她在帕洛阿尔托一家旧货店萌生的想法。

为何值得收听

四十年创业生涯的精髓所在 Wee 坦诚地分享了夫妻俩的角色分工、共同经历的考验，以及她为何愿意抵押一切，从未对丈夫的雄心壮志说一个“不”字。

每个企业都应有灵魂 The Discovery Shop 是一个在 Stamford Tyres 裕廊办公区内运营的旧货慈善商店，它既是一项企业社会责任项目，Wee 也解释了为何在丈夫去世后，这里成为了一个治愈她的地方。

定义执行主席的角色 Wee 明确表示，她的职责并非管理日常运营，而是培养人才、维系关系以及传承基业。

访客能从 The Discovery Shop 中获得什么 答案充分体现了 Wee 如今的世界观。

Dawn Wee 有很多面。这次的对话揭示了她最富人情味的一些侧面。立即观看。

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撰稿与主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

嘉宾：Dawn Wee, Stamford Tyres 执行主席

监制：Claressa Monteiro

制作人：Nicole Teo

协调制作人：Chai Pei Chieh

视频制作：Studio +65

本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》的 BT Podcasts 出品

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