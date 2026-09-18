剖析宏观变局与人工智能的现实

要驾驭当今动荡的经济格局，我们需要理解各大央行分化的政策、人工智能在现实世界中的成本压力，以及亚洲在科技基础设施中的关键作用。在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客栏目《每周市场焦点》(Market Focus Weekly) 中，主持人Nicole Teo与State Street的Ninghui Liu进行对话，深入解析为何加息无法遏制通胀、人工智能资本的真正价值所在，以及全球市场格局的重塑。

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央行政策分化与通胀陷阱 东西方央行与亚洲经济体之间的分歧日益加剧。美联储正在应对由地缘政治冲突和人工智能资本支出助推的供给驱动型通胀，而中国则在从房地产驱动型增长向高科技制造业产业群的痛苦转型中，面临着结构性通缩。Liu解释了为何传统的核心通胀指标未能反映全局，以及为何一次性的加息不足以恢复市场稳定。

揭示人工智能生态系统的脆弱性 本期节目抛开对人工智能的过度炒作，对人工智能超级周期提出了一个清晰的六层分类法。您将了解到为何新兴云服务提供商和闭源人工智能实验室出人意料地脆弱——它们正受到高昂融资成本以及来自中国的海量廉价且功能强大的开源模型的双重挤压。与此同时，真正的货币价值正向上游集中，即亚洲的实体基础设施、半导体制造业产业群以及电网设备领域。

地缘政治与半导体的双轨未来 中国是否真的受到了芯片制裁的限制？听听Jensen Huang对中国在2030年前实现极紫外光刻（EUV）技术自给自足之路的有力预测。Liu阐述了中国的平行供应链及其对工业人工智能部署的务实专注，将如何重塑全球生产力格局，即便其国内消费依然滞后。

为具前瞻性思维的投资者提供核心洞见 无论您是在追踪日本历史性的货币政策正常化，在寻找高收益固定收益产品的投资机会，还是在评估科技领域资本的真正聚集地，本次讨论都将为您提供不可或缺的战略清晰度。要理解全球市场的结构性转变，敬请立即收听。

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撰稿与主持：Nicole Teo (nicolet@sph.com.sg)

嘉宾：Ninghui Liu，State Street Investment Management亚太区投资策略与研究主管

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剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Nicole Teo & Chai Pei Chieh

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