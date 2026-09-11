油价、收益率和人工智能资本支出热潮：市场释放的真实信号

布伦特原油价格高达110美元。债券收益率创下数十年新高。日元因套利交易平仓而剧烈波动。这并非背景噪音——这是市场在实时改写自己的规则。在本期《商业时报》(The Business Times) 播客《市场焦点周报》(Market Focus Weekly) 中，记者 Howie Lim 向汇丰银行 (HSBC) 的 Herald van der Linde 深入探寻远超新闻头条的答案。

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无人能预测的石油冲击 Van der Linde 揭示了一个更微妙的危险：一种自我实现的通胀心理。在这种心理作用下，仅仅是对于价格上涨的预期，就会驱使人们立即购买，从而确保了他们所担心的价格上涨成为现实。

推动债券收益率的并非恐惧，而是人工智能 这里最反直觉的见解颠覆了流行的“对美国失去信心”的说法。Van der Linde 认为，全球收益率飙升的真正驱动力是耗资数万亿美元的人工智能 (AI) 基础设施建设，它正在吞噬大量资本。各大公司为建设数据中心而大规模借贷，推高了全球的资金成本——这是一个投资者若忽视将自担风险的动态。

韩国的数据为何应让您警醒 一个数据重塑了整个讨论的框架：SK Hynix 在六个月内产生的现金比过去30年的总和还要多。这正是迄今为止最清晰的证据，表明本轮周期的赢家们不仅仅是乘着炒作的东风——他们正在创造前所未有的利润，足以超越利率上升带来的影响。

值得关注的一个数字 Van der Linde 最后提出了一个每位投资者都可以运用的准则：每日追踪10年期美国国债收益率，因为这是将通胀、油价和人工智能资本支出热潮联系在一起的唯一指标。

这段对话以非凡的清晰度穿透了市场噪音，将石油、货币和人工智能融合成一个连贯的论点，并得到一位不畏挑战共识的资深策略师的支持。立即收听。

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撰稿和主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)

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嘉宾：Herald van der Linde，汇丰银行亚太区股票策略主管

编辑：Howie Lim & Claressa Monteiro

制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh

BT Podcasts、《商业时报》(The Business Times)、新加坡报业控股媒体 (SPH Media) 联合出品的播客

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