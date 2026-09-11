油价、收益率和人工智能资本支出热潮：市场释放的真实信号
市场是否即将崩溃？油价突破110美元，债券收益率飙升，日元套利交易正在平仓——Howie Lim 与汇丰银行的 Herald van der Linde 将为您解析其背后原因。
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
布伦特原油价格高达110美元。债券收益率创下数十年新高。日元因套利交易平仓而剧烈波动。这并非背景噪音——这是市场在实时改写自己的规则。在本期《商业时报》(The Business Times) 播客《市场焦点周报》(Market Focus Weekly) 中，记者 Howie Lim 向汇丰银行 (HSBC) 的 Herald van der Linde 深入探寻远超新闻头条的答案。
收听理由
- 无人能预测的石油冲击 Van der Linde 揭示了一个更微妙的危险：一种自我实现的通胀心理。在这种心理作用下，仅仅是对于价格上涨的预期，就会驱使人们立即购买，从而确保了他们所担心的价格上涨成为现实。
- 推动债券收益率的并非恐惧，而是人工智能 这里最反直觉的见解颠覆了流行的“对美国失去信心”的说法。Van der Linde 认为，全球收益率飙升的真正驱动力是耗资数万亿美元的人工智能 (AI) 基础设施建设，它正在吞噬大量资本。各大公司为建设数据中心而大规模借贷，推高了全球的资金成本——这是一个投资者若忽视将自担风险的动态。
- 韩国的数据为何应让您警醒 一个数据重塑了整个讨论的框架：SK Hynix 在六个月内产生的现金比过去30年的总和还要多。这正是迄今为止最清晰的证据，表明本轮周期的赢家们不仅仅是乘着炒作的东风——他们正在创造前所未有的利润，足以超越利率上升带来的影响。
- 值得关注的一个数字 Van der Linde 最后提出了一个每位投资者都可以运用的准则：每日追踪10年期美国国债收益率，因为这是将通胀、油价和人工智能资本支出热潮联系在一起的唯一指标。
这段对话以非凡的清晰度穿透了市场噪音，将石油、货币和人工智能融合成一个连贯的论点，并得到一位不畏挑战共识的资深策略师的支持。立即收听。
在 bt.sg/podcasts 发现更多剧集。有反馈？请发送邮件至 btpodcasts@sph.com.sg。
---
撰稿和主持：Howie Lim (howielim@sph.com.sg)
嘉宾：Herald van der Linde，汇丰银行亚太区股票策略主管
编辑：Howie Lim & Claressa Monteiro
制作：Howie Lim & Chai Pei Chieh
BT Podcasts、《商业时报》(The Business Times)、新加坡报业控股媒体 (SPH Media) 联合出品的播客
---
每周五关注《市场焦点周报》播客：
频道： bt.sg/btmktfocus
亚马逊： bt.sg/mfam
苹果播客： bt.sg/mfap
Spotify： bt.sg/mfsp
YouTube Music： bt.sg/mfyt
网站： bt.sg/mktfocus
请注意：本播客仅旨在提供一般信息。对于因依赖本播客内容或使用第三方产品和服务而引起的任何损失，新加坡报业控股媒体 (SPH Media) 不承担任何责任。请咨询专业顾问以获取独立建议。
发现更多 BT 播客系列：
BT Money Hacks at： bt.sg/btmoneyhacks
BT Correspondents: bt.sg/btcobt
BT Podcasts: bt.sg/pcOM
BT Lens On: bt.sg/btlenson
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
ABOUT THE PODCAST
Market Focus Weekly distils the week’s key market moves and economic drivers across Singapore and the region. Hosted by Emily Liu, it delivers expert analysis and forward-looking insights every Friday. It is perfect for investors who want an audio briefing on the week’s investment landscape and what could move markets next.
TRENDING NOW
True Fitness, True Yoga close all outlets; liquidators start winding-up process
‘A bank should ask questions’: Five DBS accounts linked to Jho Low associate in 1MDB case
Ng family’s Far East group sells Watten Estate property for S$84.2 million to Aurum Land
What’s luck got to do with it? Everything, says Malaysian jewellery king Tomei’s chief