摩根士丹利经济学家解读：为何亚洲的通胀恐慌可能被夸大了

本周，澳大利亚和新加坡公布的通胀数据双双超出预期。菲律宾和韩国随即加息应对。在美国通胀顽固和债券收益率高企的背景下，所有人的目光都聚焦在美联储主席 Kevin Warsh 在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话。人们很容易因这些新闻标题而断定亚洲正准备迎接一场真正的通胀冲击。但 Derrick Kam 的看法则更为审慎。

在本期《商业时报》（The Business Times）播客节目 Market Focus Weekly 中，Nicole Teo 与摩根士丹利亚太区经济学家 Derrick Kam 进行了对话，探讨当前真正驱动亚洲增长和通胀动态的因素，以及为何实际情况远比近期公布的数据所显示的更为复杂微妙。

收听亮点

为何十二个亚洲经济体中仍有七个的通胀率在央行目标范围内

Derrick Kam 解释了为何该地区的通胀前景不像近期新闻头条所暗示的那样令人担忧，以及他对2027年前景的实际预测。

为何央行的决策不仅针对通胀，也着眼于增长

韩国、印度、台湾和马来西亚更可能因为强劲的经济增长而收紧政策，而非纯粹因为供应冲击。Derrick Kam 深入解析了如何解读央行行为的这一转变。

为何亚洲的资本支出热潮远不止人工智能

能源、国防开支和产业回流都是超级周期的一部分。Derrick Kam 预计，到2030年，这将推动区域资本支出（capex）从11万亿美元增至16万亿美元。

为何新加坡有望连续第三年实现 5% 的增长

Derrick Kam 解释了为何其复苏基础正在扩大，范围远超科技产品出口。

数据乍看之下令人担忧，但全貌揭示了另一番景象。立即收听。

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撰稿与主持：Nicole Teo (nicolet@sph.com.sg)

嘉宾：Derrick Kam，摩根士丹利亚太区经济学家

剪辑：Nicole Teo & Claressa Monteiro

制作：Nicole Teo & Chai Pei Chieh

本播客由《商业时报》（The Business Times）旗下 BT Podcasts 出品，隶属新报业媒体（SPH Media）。

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