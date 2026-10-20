亚太地区运费涨幅为何超过油价

今年以来，企业在运输从零部件到成品的各类商品时，一直面临着价格压力。根据Argus的数据，在新加坡，作为整个地区柴油和取暖油的基准价格，已从6月26日业已高企的每桶111美元，上涨至9月16日每桶210美元的近期高点。

在本期《商业时报》(The Business Times) 的播客节目《Transport BT》中，主持人Derryn Wong与DHL Global Forwarding亚太区首席执行官Niki Frank进行了对话。他解释了当燃油价格飙升时供应链会发生什么，以及为何发票上的成本只是冰山一角。

收听理由

为何运费涨幅超过油价 Frank表示，燃油是运费的组成部分之一，但并非最大部分。今年全球空运和海运需求增长了约5%，而运力却受到挤压，这种供需缺口对价格的推动作用超过了燃油本身。

价格不再是首要问题 客户现在更关心可靠性和确定性。Frank解释了多年来的市场中断如何使人们的思维从追求高效供应链转向了打造更具韧性的供应链。

新加坡与其邻国的比较 Frank解释了为何新加坡这个在DHL全球指数中连通性最强的经济体，会立即感受到冲击，但同时拥有更大的适应空间。越南、马来西亚和泰国等制造业产业群经济体，以及印尼和菲律宾等较大的国内市场，则面临着不同的压力。

最便宜的交易可能让你付出最大代价 当运力紧张时，承运商会首先放弃收益最低的客户。Frank解释了如何在成本和韧性之间找到平衡点。

数据中心与200美元的“末日油价” Frank描述了数据中心的建设如何推动货运增长，从重型设备到需要“白手套”服务的服务器搬运，并探讨了如果油价翻倍，什么因素最终可能抑制需求。

对于任何想知道在油价危机中谁是最终买单者的人来说，这次对话是一份有用的指南。立即收听。

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撰稿与主持：Derryn Wong (derrynwong@sph.com.sg)

嘉宾：Niki Frank，DHL Global Forwarding亚太区首席执行官

编辑：Rachna Raghu & Claressa Monteiro

制作：Derryn Wong, Rachna Raghu & Chai Pei Chieh

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