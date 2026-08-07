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为何是新加坡？为何是现在？Ambiq Micro 全球首席执行官 Humi Esaka 畅谈在新加坡上市

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Claressa Monteiro

Published Fri, Aug 7, 2026 · 05:00 AM
    • （从右至左）Fumihide “Humi” Esaka 与主持人 Claressa Monteiro。
    • （从右至左）Fumihide “Humi” Esaka 与主持人 Claressa Monteiro。 图片来源：STUDIO +65

    本文由AI辅助翻译

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    一年前的2025年7月30日，他身处纽约证券交易所，见证了 Ambiq Micro (AMBQ) 以每股24美元的价格开始交易。一年后的同一天，其股票以 Ambiq Micro (AMQ) 的名义在新加坡交易所 (SGX) 开始交易。此次双重技术性上市，让亚洲投资者可以24小时交易这家公司的股票。该公司生产的超低功耗芯片，专为在口袋或手腕上的设备直接运行人工智能 (AI) 而设计，无需消耗大量电池或将数据发送到云端。

    在本期《商业时报播客》(BT Podcasts) 特别节目中，我们在 Ambiq Micro 公司股票于新交所开始交易的当天，与公司全球首席执行官 Fumihide Esaka（他更喜欢被称为 Humi）进行了对话，旨在探寻新加坡投资者最关心的问题的答案：为何选择此时此地？对于一家年增长率达60%至70%的公司而言，未来五年的发展前景究竟如何？

    收听看点

    • 为何新加坡始终是计划的一部分，而非事后之选 
      新加坡经济发展局 (经发局) 旗下的投资机构 EDBI 早在2018年就投资了 Ambiq。多年来，该公司一直在新加坡建立其研发和工程团队。Esaka 解释了为何新加坡的人才储备、政治中立性和多语言劳动人口，使其成为服务整个亚洲市场的理想枢纽。
    • Ambiq 的芯片究竟有何用途，为何电池续航只是其中一部分 
      该技术能让设备在不连接云端的情况下直接运行人工智能计算。Esaka 阐述了这对隐私保护、医疗保健监测以及我们大多数人已在佩戴的智能设备意味着什么。
    • 为何60%至70%的年营收增长能支撑分析师的看涨情绪 
      美国研究公司 Northland 在2026年两次上调 Ambiq 的目标价，最近一次是在7月将其调高至86美元。Esaka 回应了当前股价与公司实际盈利能力之间的差距问题。
    • 为何新加坡团队需以过去两到三倍的速度开发产品 
      边缘人工智能 (Edge AI) 的需求增长速度超过了公司自身的预测。Esaka 具体阐述了这对新加坡团队的招聘和产品开发意味着什么。

    Humi Esaka 已承诺一年后回来，就公司增长、创造的就业岗位以及 Ambiq 在本区域的地位进行绩效评估。我们期待他兑现承诺。立即观看。

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    撰稿与主持：Claressa Monteiro (claremb@sph.com.sg)

    嘉宾：Fumihide “Humi” Esaka，Ambiq Micro 全球首席执行官

    执行制作人：Claressa Monteiro

    制作人：Nicole Teo

    协调制作人：Chai Pei Chieh

    视频制作：Studio +65

    本播客由 SPH Media 旗下《商业时报》(The Business Times) 的 BT Podcasts 出品

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