第三季：黄金地段五分之一私宅转售蒙受亏损

全岛亏损交易比例微升至4.6%，创四年来新高；执行共管公寓收益百分比最高

在核心中区，第三季有19.5%的交易蒙受亏损，高于上一季的17.7%。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 尽管全岛绝大多数卖家仍保持盈利，但在第三季度，新加坡黄金地段市场转售的私宅中，有近五分之一的交易最终以亏损收场。

房地产咨询公司戴德梁行 (Cushman & Wakefield, 简称 C&W) 为《商业时报》(The Business Times) 汇编的数据显示，全岛亏损交易的比例在第三季度攀升至4.6%，高于上一季度的3.7%和去年同期的3.3%。

这是自2022年第二季度以来的最高比例，当时有6.9%的转售交易是亏损的。

C&W研究了在2026年第三季度交易、且在过去10年（超过40个季度）内有先前购买记录的私宅的中止转让的申请。在2,021笔匹配的交易中，有93笔是亏损出售，大约每22笔交易中就有一笔亏损。

核心中区 (Core Central Region, 简称 CCR) 占所有亏损交易的一半（49%），该细分市场中19.5%的交易以亏损告终。这一比例略高于上一季度的17.7%。

相比之下，在其余的中区 (Rest of Central Region, 简称 RCR)，亏损交易占4.5%，高于之前的2.7%。在郊区的中央区以外 (Outside Central Region, 简称 OCR)，这一比例从第二季度的1.3%微升至1.6%。

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RCR占所有亏损交易的30%，OCR则占20%。

C&W的分析显示，按百分比和固定金额计算，亏损最大的五宗非有地住宅交易都位于核心中区，且均为99年租赁地契房产。

亏损百分比最高的是 Marina One Residences 的一个单位。该单位面积为710平方英尺 (sq ft)，于8月份以125万新元售出，比2018年7月183万新元的买入价低了约32%。

在8.1年的持有期内，这相当于4.6%的年化亏损率。

按固定金额计算，亏损最严重的是 OUE Twin Peaks 的一个单位。这个1,604平方英尺的单位在8月份以388万新元售出。

卖家于2017年3月以490万新元购入该单位，账面亏损约100万新元（即20%）。在约9.4年的持有期内，这相当于2.4%的年化亏损率。

总体而言，利润率持续萎缩。在有盈利的转售和楼花转售交易中，收益中位数从2025年第二季度的峰值30.4%降至第三季度的24.8%。

C&W新加坡与东南亚研究主管 Wong Xian Yang 指出：“鉴于整体私人住宅价格处于历史高位，加上当前全球宏观经济的不确定性，预计买家会更加挑剔，未来不同项目的转售表现差异会更大。”

与此同时，第三季度按固定金额计算收益最高的五笔交易中，有三笔来自核心中区的房产。

按固定金额计算，收益最高的是 Leedon Residence 的一个单位。这个4,704平方英尺的单位在7月以1430万新元转手，卖家在2017年1055万新元的买入价基础上，赚取了375万新元的利润。

这笔35.5%的收益，相当于在9.5年的持有期内获得了3.3%的年化回报率。

按固定金额计算，五笔盈利最高的交易都来自永久地契项目。Wong 表示，这类项目“往往能获得更高的溢价”。

执行共管公寓持续带来最高百分比收益

与黄金地段的疲软表现形成对比，执行共管公寓 (Executive Condominiums, 简称 EC) 在本季度带来了最大收益，再次在按百分比计算的最高盈利转售交易排名中占据主导地位。

排名前五的交易都来自中央区以外的 Hundred Palms Residences，持有期约九年，收益在138.9%至163.9%之间。

最高百分比收益来自一个1,055平方英尺的单位，该单位于9月份以226万新元售出。

卖家于2017年7月以86万新元购入，赚取了约140万新元的利润。这代表了163.9%的收益，或在9.2年内实现了11.2%的年化回报率。

若不包括执行共管公寓，五个百分比收益最高的交易录得83.9%至88.1%的利润，其中四个单位位于永久地契项目中。

位居榜首的是位于其余的中区的永久地契共管公寓 The Sea View 中的一个1,410平方英尺单位。

该单位于9月份以410万新元售出，而其买入时间为2016年10月，买入价为218万新元，持有时间约10年。

卖家获得了88.1%的收益，按年化回报率计算为6.5%。

C&W的分析不包括交易成本和税费，例如买家和卖家的印花税。