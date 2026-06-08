六月将推出2520套等候时间约三年的预购组屋

当申购者选购这类单位时，其建筑工程已在进行中。

位于三巴旺北邻里的Sembawang Portico项目，等候时间为两年零七个月。 照片：建屋发展局

【新加坡】在即将到来的六月销售活动中，将推出总计2520个等候时间约三年的预购组屋（BTO）单位，这些单位分布在三巴旺和宏茂桥的三个项目中。

建屋发展局于6月7日表示，这些单位将占即将推出的约6900个组屋单位的三分之一以上。

在这三个项目中，位于三巴旺北新区的两个项目等候时间较短，不足三年。位于宏茂桥的第三个项目等候时间为三年零一个月。

建屋发展局表示，为了提供等候时间更短的组屋，该局与其他政府机构密切合作，进行早期规划并优先处理某些项目地段。

该局表示：“这使我们能够提前进行设计和规划，以便在项目推出销售前就能开始施工。”

当申购者预订这类项目的单位时，其建筑工程已在顺利进行中。

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该局并未透露六月销售活动的具体日期。

位于三巴旺北邻里的项目之一Sembawang Portico，其等候时间为两年零七个月，是此次销售活动中等候时间最短的项目。

该项目位于海军部巷和三巴旺通道的地段上，将提供875个单位，包括二房式灵活单位，以及三房式、四房式和五房式组屋。三座组屋中的一座将与租赁组屋结合。

另一个项目Sembawang Brook的等候时间为两年零九个月。它位于Sembawang Portico的马路对面，将提供1160个单位，包括二房式灵活单位、三房式、四房式、五房式和三代同堂组屋。该地块由海军部街和三巴旺河环绕，项目将建有五座组屋，其中一座包含租赁组屋。

Sembawang Brook项目的效果图。它位于Sembawang Portico的马路对面，将提供1160个单位，包括二房式灵活单位、三房式、四房式、五房式和三代同堂组屋。 照片：建屋发展局

房地产分析师此前表示，由于这些项目不靠近任何地铁站，且附近缺少设施，其需求可能较为温和。最近的三巴旺地铁站需要步行15至20分钟才能到达。

建屋发展局于6月7日表示，这两个项目的未来居民将能更早地享用各类设施，如熟食、托儿中心、迷你超市和巴士服务等，这些设施将在第一批居民领取钥匙约六个月后投入使用。通常情况下，建屋局的商店在第一批居民领取钥匙约九个月后才开始营业。巴士服务可能需要三个月才能开通，而托儿中心则需要一年多的时间才能设立。

这些措施是一个跨部门委员会为缓解迁入新预购组屋居民所面临的不便而推出的新举措的一部分。

位于宏茂桥2道的Kebun Baru Ridge项目，等候时间为三年零一个月。

位于宏茂桥2道的Kebun Baru Ridge项目，等候时间为三年零一个月。 照片：建屋发展局

该项目共有三座组屋，提供485个三房式和四房式单位，并设有一个迷你超市和一个食阁。项目距离美华地铁站约有10至15分钟的步行路程。

在即将到来的销售活动中，还将在宏茂桥、碧山、红山和兀兰推出另外四个项目。 《海峡时报》