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大型集体出售地段ABSD减免期限延长至七年 以鼓励土地再利用

政府同时取消私人产业业主购买转售组屋的15个月等待期，因市场已降温

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Tue, Jul 28, 2026 · 10:21 AM
    • 国家发展部长 Chee Hong Tat 表示：“最好的方法是政府在可能的情况下，审慎利用市场化激励措施来引导行为。”
    • 国家发展部长 Chee Hong Tat 表示：“最好的方法是政府在可能的情况下，审慎利用市场化激励措施来引导行为。” 照片：ST

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    【新加坡】政府将把大型集体出售地段发展商的关键销售期限延长至最长七年，此举预计将推动因可行性问题而时常停滞的集体出售土地交易。

    国家发展部长 Chee Hong Tat 在周二（7月28日）的新加坡经济大会上宣布，从明天起，至少包含700个单位的大型集体出售重建项目，其关键销售期限将延长一年，使得发展商有六年时间完成建设并售出所有单位。

    对于超过1400个单位的超大型集体出售项目，其发展商的期限将延长两年，使得额外买家印花税 (ABSD) 的减免期限达到七年。

    Chee 表示：“这些调整旨在为发展商提供适当的激励，以更新较大型的房地产项目，从而鼓励更高效的土地集约化利用，实现对整个社会有利的结果。”

    发展商在购买住宅用地时，须缴纳40%的额外买家印花税 (ABSD)。其中5%为预付金，另外高达35%是可预缴退还的部分。如果发展商未能在五年内售出至少90%的单位，这部分款项将连同利息一并被没收。

    Chee 解释说：“这些条件确保了房屋供应的及时注入，并鼓励发展商审慎竞标土地。（但是）我们认识到，寻求重建大型住宅集体出售项目的发展商需要更多时间……如果发展商因（现有条件）而对更新此类项目却步，我们最终可能会给整个社会带来双输的局面。”

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    在2025年财政预算案中，当局曾为某些发展项目延长了六个月的关键销售期限，以支持发展商的“转型努力”。

    这些项目包括至少有700个单位、且单位数量至少是现有项目1.5倍的大型集体出售重建项目，以及在战略发展激励计划下获批的重建项目。

    通过 Corenet X 提交的小型项目也获得了延期，以鼓励业界及早采用这个简化公司申请监管批准流程的平台。

    Chee 补充道：“根据我们的经验，最好的方法是政府在可能的情况下，审慎利用市场化激励措施来引导行为。如果做得好，这能实现两全其美——既能利用市场的活力和效率，又能引导其走向符合社会期望的结果。”

    集体出售市场曾是交易热点，为业主带来丰厚的意外收益，但后来因业主要价达到发展商认为不可行的水平，市场陷入了长期沉寂。随着集体出售市场再次出现复苏迹象，延长ABSD减免期限的举措被广泛认为将为潜在交易提供助力。

    部长在演讲中还宣布，政府将取消对有意购买建屋发展局 (建屋局) 转售组屋的私人产业业主实施的15个月等待期。

    该限制措施于2022年9月推出，旨在调控对转售组屋的需求，并确保其价格可负担，尤其对首次购房者而言，当时整体房价正急速上涨。

    此前的豁免对象为55岁及以上、从私人产业迁移至四房式或更小转售组屋、两房式灵活单位或专为年长者设计的社区关爱组屋的业主。

    Chee 指出，在转售价格飙升后，政府实施了多轮降温措施，公共住房市场的转售组屋价格在过去几个季度已有所放缓。最近在2026年第二季度，转售价格下跌了0.3%，延续了第一季度0.1%的跌幅，与2022年高达10.4%的增长率形成鲜明对比。

    Chee 说：“我们认识到，15个月的等待期给有真实住房需求的家庭带来了不便，打乱了他们从私人产业转向购买转售组屋的计划。”

    他补充道：“国家发展部 (MND) 从一开始就表明，这是一项旨在调节需求和稳定转售价格的临时措施。随着市场状况的改善，我们评估认为15个月的等待期已达到其目的，将立即取消。”

    随着这项调整，所有年龄段的私人产业业主在购买任何大小的无津贴转售组屋时，将不再需要经历等待期。

    Chee 强调，随着社会需求的变化，政府政策需要不断发展和调整。

    他说：“这是人民行动党政府的一个标志——采取务实的态度，根据事实而非意识形态，做对新加坡最有利的事，并在面对新形势或新环境时，愿意改变方向。”

    这意味着要勇于“承担经过计算的风险”，并接受“其中一些尝试将会失败”。

    当局还必须以“更加开放”的态度与业界合作，创新和开发新的解决方案，而不是采取“保持距离的监管方式”，同时通过各机构之间更紧密的协作，营造一个更加“亲商的生态系统”。

    权衡取舍

    在会议期间，Chee 承认在为土地稀缺的新加坡进行规划时，面临着艰难的权衡取舍。

    他说：“我们试图通过在可能的情况下填海造地、建造更高的建筑或向地下发展，并通过巧妙的设计和工程将不同用途整合到综合发展项目中，来克服这一限制。”

    例如，近年来随着住房需求的增长，发展与保护之间的矛盾“不可避免地浮出水面”。Chee 表示，当局在做任何决定前都会研究这些权衡因素，并已对武吉知马马城 (Bukit Timah Turf City) 和快乐山 (Mount Pleasant) 等新地段进行了详细研究，以指导其发展计划。

    部长还指出了维持一个“健全”的公共住房计划所涉及的财政权衡。

    他说：“花在公共住房上的每一块钱，就意味着在教育、国防、医疗保健、经济发展或社会福利等其他方面少花了一块钱。”

    Chee 表示，尽管如此，政府“愿意进行”这项投资，以确保新加坡人能够获得可负担的公共住房——这是政府持续坚守的承诺。

    他说：“（但是）我们看到，在其他社会，未能充分解决住房可负担性和贫富差距扩大等问题，加剧了深刻的社会挫败感，助长了极右翼政治和排外主义的兴起。”

    Chee 强调：“新加坡决不能走上这条路。”他指出，这个城市国家必须保持开放并与世界接轨，以维持增长和创造就业机会。

    他表示，这也将使新加坡能够产生必要的财政资源，来资助住房、教育和医疗保健等优先事项，并在这个不断变化的世界中抵御“未来的冲击”。

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