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需求坚韧、利率偏低 第三季工业房地产价格与租金双双上涨

裕廊集团表示，约30万平方米的新工业空间可在第四季完工。

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Thu, Oct 22, 2026 · 05:29 PM
    • 在持续的经济和地缘政治不确定性中，裕廊集团正在密切关注市场发展，并继续致力于支持工业家的需求。
    • 在持续的经济和地缘政治不确定性中，裕廊集团正在密切关注市场发展，并继续致力于支持工业家的需求。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 尽管整体入住率略有下降，但在坚韧的需求和低利率的支撑下，2026年第三季度的工业房地产价格和租金同比 (yoy) 上涨。

    裕廊集团 (JTC) 周四 (10月22日) 发布的季度报告显示，工业房地产价格指数环比 (qoq) 上涨1%，同比上涨4.2%。租金指数则环比上涨0.5%，同比上涨2.1%。

    整体入住率较上一季度下滑0.2个百分点至88.9%，主要受租户迁出待重建的旧工厂以及郊区商业园需求疲软所拖累。

    按资产类别划分，单用户工厂空间的入住率在第三季环比下降0.2%至89.1%。价格上涨0.8%，租金上涨0.7%。

    工业厂房空间的入住率环比下降0.2%至90.3%。第三季其价格指数增长1.1%，租金指数上涨0.3%。

    商业园空间的租金指数环比增长0.1%，第三季入住率为77.2%。仓库空间的租金环比增长1%，本季入住率为89.7%。

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    工业厂房空间、单用户工厂空间、商业园和仓库的租金分别同比上涨1.6%、3.1%、0.7%和2.8%。

    裕廊集团指出，新工业空间有“良好的后续供应”，截至9月底，约30万平方米 (sq m) 的此类空间可在第四季完工。

    在即将到来的供应中，单用户工厂空间约占56%，仓库空间占另外的44%。

    在2027年至2030年间，预计平均每年将有120万平方米的工业空间完工，其中59%是已有预先承诺需求的单用户工厂空间。

    相比之下，过去三年新完工的工业空间平均每年约为100万平方米。

    在第三季度，裕廊集团颁发了两份招标，一份是位于大士14道6号的单用户开发项目，另一份是位于大士13道5号的工业厂房开发项目。

    位于大士14道6号的地段招标吸引了三份投标，而另一个地段则吸引了五份投标。

    裕廊集团表示，收到的投标反映了“市场对工业厂房地段的浓厚兴趣”。

    另一项位于Jalan Besut的单用户开发项目招标未被授予，因为每平方米容积率500新元的最高出价未达到保留价。

    在第三季度，裕廊集团共向工业家分配了80,400平方米的现成工业设施 (RBF) 空间，其中包括31,300平方米的高层空间和44,300平方米的有地工厂空间。

    裕廊集团指出，第三季度回收的现成工业设施总面积为105,800平方米，其中约71%是由于租约自然到期或公司整合业务。

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