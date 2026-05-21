99-1公寓纠纷案：上诉庭驳回归复信托主张

上诉庭指出，执行此类信托将等同于认可逃避额外买方印花税（ABSD）的意图。

证据显示，双方意图以99-1的持股比例来反映他们对该房产的法定所有权和实益所有权。 照片：BT档案图片

[新加坡] 在一起涉及99-1所有权安排的公寓纠纷案中，上诉庭已裁定一名女性胜诉，驳回了其前伴侣要求获得更大实益所有权的主张。

此前，高等法庭曾裁定，由于 Jake Ngor 在购房过程中出资更多，因此 Millie Wong 是以归复信托的形式为他持有部分房产。

上诉庭批准了她对此项裁决的上诉，裁定双方的意图是让注册的99-1权益比例反映其在该房产中的法定和实益权益。此外，即使产生了归复信托，该信托也可能无法执行，因为承认其效力将等同于认可逃避额外买方印花税（Additional Buyer's Stamp Duty, 简称ABSD）的意图。

99-1房产所有权安排备受争议，最近还导致一些房产经纪和律师被告上法庭。

根据现行规定，新加坡公民在购买第二套住宅房产时须支付20%的ABSD，购买第三套及以上的房产则须支付30%。

共同所有者有时会使用99-1安排，以在不缴付这项税款的情况下购买两套房产。

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在该方案下，第一套房产以99-1的比例购买，这让双方都能获得住房贷款，并使用公积金（CPF）款项进行购买。

随后，共同所有者会“脱钩”他们在第一套房产中的权益，即持有1%股份的所有者将其股份转让给持有99%股份的所有者，之后再以自己的名义单独购买第二套住房，从而避免缴付ABSD。

2019年12月，当时处于恋爱关系的 Wong 和 Ngor 以190万新元的价格购买了位于 Hillcrest Arcadia 的一套公寓单位。该房产以99-1的比例注册，由 Wong 持有较多的股份。

Ngor为购房出资359,949.42新元，Wong出资159,678新元。余款通过抵押贷款融资，主要通过双方的公积金款项和房产的租金收入来偿还。

两人关系于2020年结束后，双方就该公寓的权益产生了纠纷。Ngor 随后请求法庭宣布，尽管他注册的产权份额仅为1%，但他拥有该房产71%的实益所有权。

Ngor 辩称，双方最初打算平分房产，之后才同意采用99-1的安排。

根据他的说法，只有在两种情况下，Wong 才能完全获得该房产的权益：一是 Ngor 对她不忠，二是他日后为了以个人名义购买第二套房产而将自己的股份转让给她。

由于这两个条件均未满足，Ngor 认为他保留了对该公寓更大部分的实益所有权，份额与他为购房所做的财务贡献成正比。

Wong 的说法是，她“在这段关系中没有安全感”，而 Ngor“承诺将房产的99%给她”，以“向她保证他不会对她不忠”。

高等法庭的法官裁定，Ngor 并不打算立即无条件地将他为公寓所做的财务贡献赠予 Wong，除非他对她不忠——因此，Wong 注册的部分权益是以归复信托的形式为他持有的。

该法官还认定，归复信托是源于少缴印花税这一非法目的的附带结果，但他裁定，驳回该主张是对该非法行为不成比例的反应。

在上诉中，Wong 辩称证据并不支持存在归复信托的裁定。她表示，高等法庭在明知99-1安排存在非法性问题的情况下，仍然允许 Ngor 的主张，是错误的。

上诉庭认定，证据显示双方意图以99-1的比例来反映他们对该房产的法定所有权和实益所有权。

上诉庭还指出，双方都不理解法定所有权和实益所有权之间的区别，也没有证据表明他们打算以不同于其注册股份的比例来拥有该房产。

Hri Kumar Nair 法官在宣判时表示：“法庭必须首先分析可推断出转让者意图的证据，只有在没有或证据不足而无法做出适当推断的情况下，才有必要诉诸推定。”

尽管上诉庭指出，在裁定没有产生归复信托后，已无必要就非法性问题做出裁决，但它表示，如果此类信托确实存在，承认其效力将等同于认可逃避ABSD的意图，并破坏新加坡的印花税制度。

法庭表示，对该房产的归复信托是一种“精确的法律安排”，这种安排若不向当局披露，将“允许 Ngor 在保留该房产实益所有权的同时，购买第二套房产而无需支付ABSD，从而构成逃税”。

该法官表示：“仅仅存在一个可以追溯纠正非法行为的法定机制，并不能改变一个事实，即当事人故意设计交易以逃避纳税义务，是不被允许且不可接受的。”

他补充说：“如果所涉的非法目的涉及不诚实行为，那么驳回主张所带来的财务后果，极少会超过该非法行为的严重性。”

法庭已下令 Ngor 向 Wong 支付5万新元的上诉费用。