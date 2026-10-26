The Assembly Place将投资高达250万新元于一支3亿新元的生活服务产业群基金

这家凯利板上市公司也被提议担任物业管理人和运营商

TAP首席执行官Eugene Lim表示，机构投资者对该领域的兴趣日益增长，为集团的扩张带来了机遇。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】凯利板上市公司 The Assembly Place (TAP) 正投资高达250万新元于一支目标规模为3亿新元的生活服务产业群基金，旨在扩大其投资组合。

TAP也被提议受任为该基金资产的物业管理人和运营商，这将使其能够在不直接持有物业的情况下，赚取经常性的物业管理和运营费收入。

该基金的目标投资区域为新加坡和亚太地区。基金将由ICHAM管理，ICHAM是一家总部位于新加坡的联合家族理财办公室和另类资产基金管理公司，也是ICH集团的附属公司。

截至6月30日，ICHAM管理的资产约6.86亿美元，涵盖私募股权、固定收益和混合策略。

TAP在周一（10月26日）的一份声明中表示，这项投资和拟议的任命将使其利益与基金投资者的利益保持一致，同时也能利用其在生活服务产业群领域的运营专长。

TAP首席执行官Eugene Lim在接受《商业时报》采访时表示，机构投资者对该领域的兴趣日益增长，为集团带来了扩张机遇，而无需在直接持有物业方面进行大量资本投资。

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“这一最新的企业里程碑推进了我们到2030年底将投资组合扩大到超过1万个房间的宏伟目标，同时也加强了我们来自物业管理和运营费的经常性收入来源。”他说道。

TAP在新加坡管理着103处物业资产，共超过3520个房间，另有超过2100个房间正在开发中。其投资组合横跨六个生活服务产业群领域：

住宅共享居住；

酒店及服务式公寓；

学生宿舍；

跨代同住；

医疗保健专业人员住宿；以及

外籍劳工宿舍。

TAP在声明中未披露该基金打算收购或开发的具体资产。

ICHAM的投资经理Vincent Toe表示，新加坡的生活服务产业群领域受到“强韧的需求基本面、不断演变的生活方式偏好以及对灵活、专业管理的住宿的需求”等多方面因素的支撑。该公司旨在利用TAP的专业知识来提升基金资产的价值，并支持其在生活服务产业群领域的扩张。

TAP公布截至6月30日的上半年盈利增长，营收同比增长33.9%至1560万新元，净利润增长80.7%至220万新元，主要由住宅共享居住和学生宿舍业务驱动。

TAP成立于2019年，于今年1月在新加坡交易所的凯利板上市。

亚太地区生活服务产业群资产的追踪投资额在2025年达到约210亿美元，同比增长49%，几乎是十年前记录水平的三倍。