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中国加强税务审查，考验新加坡的中国富裕买家

通过信托持有资产者感受寒意，但房地产经纪认为市场未见大规模撤退

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Fri, Sep 4, 2026 · 07:32 PM
    • 中国对离岸财富的打击引发了人们对中国买家是否会从新加坡房地产市场撤退的疑问。
    • 中国对离岸财富的打击引发了人们对中国买家是否会从新加坡房地产市场撤退的疑问。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 中国对离岸财富的监管收紧，可能正迫使富裕的中国公民重新思考如何以及在何处持有资产，其中通过信托架构购买的新加坡房产尤其受到密切关注。

    中国政府一直在加强对中国纳税居民的离岸收入和收益征税。

    7月底，中国对离岸信托征收20%的所得税。长期以来，离岸信托一直被视为高净值人士存放财富的灰色地带。此举引发了人们对当局可能进一步扩大税收网络的担忧。

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    Singapore propertyPropertyReal estateChinaAsiaTaxes

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