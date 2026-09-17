驳船码头规定放宽，引来大量受保留店屋酒店改造计划

市区重建局已收到六份在沙球劳路上段街区和一份在美芝路街区的酒店用途申请

驳船码头一带的店屋租金为全岛最高之列。 照片：商业时报档案

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】随着六月份规划条例的放宽，新加坡河附近的店屋涌现出大量酒店改造提案，至少有七份申请计划将这些历史悠久的受保留建筑改造为酒店。

最近，位于桥南路和新马吉路两个地段，划为商业用途的店屋业主向市区重建局 (URA) 提交了发展提案，申请将用地重新规划为酒店用途。

在此之前，另外五间店屋的业主也提交了类似的申请。

Cushman & Wakefield 资本市场总监 Sophia Lim 观察到，店屋业主对探索改造机会的兴趣日益浓厚，“尤其是在现有商业用途可能未能最大化资产价值的情况下”。

她补充说：“随着新加坡酒店业的持续良好表现，一些业主正在评估，与传统商业用途相比，酒店、服务式公寓或其他居住类用途是否能产生更强劲的长期回报。”

PropNex 在七月发布的一份店屋市场报告指出，由于零售、服务和餐饮业商家持续面临挑战，2026年第二季度的整体店屋租赁活动进一步放缓。

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今年六月，针对沙球劳路上段和美芝路地区新酒店、旅馆和服务式公寓的规划限制被暂时放宽。国家发展部长 Chee Hong Tat 表示，此举是根据行业反馈做出的，将使开发商和企业主能够为游客提供更多样化的住宿选择。

根据之前的指导方针，为避免“此类用途过度扩散”，并保留这些综合用途社区的特色，这两个地区通常不允许新增短期住宿用途。

这些历史悠久的店屋，其中一些可追溯至1930年代，是各种餐馆、酒吧、商店、精品办公室和其他生活服务产业群设施的所在地。

市区重建局发言人表示，自政策放宽宣布以来，市区重建局共收到了六份在沙球劳路上段街区的酒店用途申请，以及一份在美芝路街区的申请。

该发言人指出：“这是市场初步兴趣的早期迹象。”并补充说，这符合当局支持商业和住宿相关用途混合发展，为市中心注入活力的目标。

发言人说：“随着市场的反应，市区重建局将继续评估市场对新住宿相关用途的兴趣并审核申请。”此项限制放宽适用于2026年6月5日至2028年5月31日期间收到的提案。

位于驳船码头附近的沙球劳路上段街区，由新桥路、新马吉路和桥南路所环绕，并有克拉码头街和香港街贯穿其中。

位于武吉士/梧槽地区的美芝路街区，则由桥北路、陈桂兰街、美芝路和佘街为界，涵盖了连城街、密驼路和巴米士街沿线的店屋。

发展总蓝图的拟议修正通知显示，已提交改造计划的店屋地址包括桥南路38号和40号、桥南路54号和60号、新桥路13号和15号、香港街41号，以及新马吉路30号。

CBRE Singapore 资本市场执行董事 Clemence Lee 表示，自六月宣布规定变更以来，更多位于驳船码头和美芝路地区的业主开始就将其物业改造为酒店、服务式公寓或旅馆征求意见。

Knight Frank Singapore 资本市场临时主管 Melvin Chay 表示，一些业主已开始收到市区重建局及其他当局的回复，“这为规划可行性提供了更清晰的指引”。

他补充说，随着设计研究的推进，重点正转向“财务可行性”，业主们正在考虑主租约和管理合同等安排。

转换的经济效益分析

驳船码头一带的店屋租金为全岛最高之列。根据 PropNex Research 和市区重建局的数据，包括沙球劳路上段街区在内的第1区，租金中位数在第二季度比第一季度上涨了7.6%，至每平方英尺7.62新元，但与去年同期持平。

在美芝路街区所在的第7区，月租金中位数按季度下跌6.4%至每平方英尺6.76新元，但同比增长4%。

Knight Frank 亚太区研究主管 Christine Li 表示，改造是否在财务上合理，主要取决于酒店能达到的房价和入住率。 她估计，如果保留为商业用途，根据每月每平方英尺8至9新元的要价计算，这两个拟议地点周围的物业将产生约2.7%至2.9%的总租金收益率。

假设入住率为80%，酒店净营业收入利润率为30%，当平均每日房价 (ADR) 达到约300新元时，酒店改造的收益将开始超过商业用途。

Li 补充说，当平均每日房价达到350至400新元时，净营业收入收益率可达3.1%至3.8%，这代表与商业租金情况相比，收入预计将提升16%至35%。该分析未包括改造成本。

据七月份的媒体报道，在桥南路38号，业主兼 SLB Development 首席执行官 Matthew Ong 已为一间拥有约35至40间客房的酒店申请了初步规划许可。

该店屋随后通过 Knight Frank 出售，指导价为3800万新元。 寻求出售物业的业主也在利用规划变更的机遇，一些业主将酒店改造作为其资产重新定位的潜力进行宣传。

CBRE 和 Cushman & Wakefield 正在营销位于克拉码头街40号、新马吉路38号和香港街32号的三座精品商业建筑。业主已委托顾问研究改造方案。

CBRE 的 Lee 表示，意向书 (EOI) 征集活动已经结束，目前正与“几位买家”进行商谈。

在美芝路地区，ETC 将桥北路402号的意向书征集截止日期从6月11日延长至7月9日。这座毗邻莱佛士酒店的六层建筑于五月挂牌出售，指导价为7000万新元。

《商业时报》了解到谈判正在进行中。

位于香港街18号和19号的两处相邻物业于七月进行市场推广，宣传这些店屋为“探索更大规模以住宿为主导的重新定位提供了具吸引力的平台”，其中一栋建筑已获得背包客旅馆的批准。