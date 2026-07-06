新加坡建设局 (建设局)：精品公寓项目或有更多建筑质量缺陷

新加坡建设局 (建设局)也对开发商和建筑商进行等级评定

【新加坡】新加坡建设局 (建设局) 的数据显示，与大型开发项目相比，小型私人住宅项目在建筑工艺方面的得分更可能较差。

在过去六年中，建筑工艺评级较低的私人住宅项目中，有超过58%是小型公寓，这些项目通常包含少于50个单位。

在此期间，共有167个项目接受了建筑质量评估指数 (Conquas) 的评估。该指数主要评估建筑工艺和主要缺陷，包括漏水和瓷砖开裂等问题。

新加坡建设局在回应《海峡时报》询问时表示，在这些项目中，有48个获得了4至6级的评级（最低的三个等级），其中28个是小型公寓。相比之下，有119个项目获得了1至3级的评级，表明它们的建筑质量相对较好，主要缺陷很少。而在这些项目中，只有17个（约占14%）是小型项目。

除了对单个项目进行评级外，新加坡建设局 (建设局) 也对开发商和建筑商进行等级评定。

该局向《海峡时报》透露，由1级开发商建造的单位，在获得临时入伙证 (TOP) 后，每1000个单位中报告有主要缺陷的不到一个。而对于6级开发商，这一数字是每1000个单位中有80个。

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如果开发商交付的住房项目存在影响安全的严重违规行为，或连续有项目出现重大缺陷且屡教不改，他们可能会被取消参与含住宅部分地块的土地出售资格，最长可达五年。

这项于5月22日生效的“土地出售资格吊销框架”，旨在补充建筑质量评估指数框架等现有措施，加强对开发商严重违规行为的威慑，并为购房者提供更大的保障。

建筑质量评估指数于1989年推出，对于政府土地出售项目以及过去三年内未接受过该评估的开发商而言，这是一项强制性评估。

在过去三年内，若开发商有至少一个项目被评为4、5或6级，或存在重大缺陷，也必须为其住宅项目进行建筑质量评估指数评估。

该评估涵盖建筑质量的各个方面，以及影响住宅宜居性或功能性的主要缺陷。

此类缺陷包括漏水；窗玻璃、淋浴屏、镜子及任何玻璃制品的开裂、缺口或破损；瓷砖或石材的明显裂缝；以及门把手、衣柜铰链等配件的缺失或损坏。

项目的等级评定基于新加坡建设局 (建设局) 检查中发现的违规项，以及业主在获得临时入伙证 (TOP) 后报告并经核实的主要缺陷反馈。这些检查包括对潮湿区域的防水工程进行测试，以检验其在防止漏水问题方面的有效性。

《海峡时报》的调查发现，一些在建筑质量评估指数中得分较低的项目，在市场上被宣传为豪华开发项目。

其中一个例子是The Carrara，该项目获得了5级评级。

根据这个位于蒙巴登路的项目网站介绍，The Carrara包含六栋“以大理石外墙营造高档感的豪华半独立式住宅”，每栋住宅都配有夹层、阁楼、游泳池和电梯。

当被问及该评级的影响和缺陷细节时，开发商Sevens Group的创始人兼首席执行官Eric Cheng表示：“在获得临时入伙证 (TOP) 之前，建筑质量评估指数认证被认为是必要的。作为开发商，我们还必须获得其他许可，以满足所有必要的合规标准。”

“从建筑质量评估指数评估中获得的分数并不能完全决定开发商的信誉。这个分数反映了独立评估员的观点，应该在整体评估准则的背景下看待。”

“最终，对开发商而言至关重要的是，在项目继续推进前，能够获得新加坡建设局 (建设局) 的批准并取得临时入伙证 (TOP)。”

Sevens Group被评为5级开发商。

另一个例子是Sekon International开发的33 Devonshire项目，这是一个拥有21个单位的精品公寓，其宣传语是“第九区中心的奢华居所”，该项目被评为5级。Sekon也被评为5级开发商。

一些开发商有多个项目得分不佳。其中包括被评为4级开发商的Oxley Holdings，其总共11个项目中有6个得分较低。

这六个项目中有两个是小型公寓——拥有18个单位、评级为4级的Parkwood Residences，以及拥有24个单位、评级为5级的Sea Pavilion Residences。

Affinity at Serangoon、Kent Ridge Hill Residences和1953 Balestier这三个项目获得了4级评级，而The Verandah Residences则被评为5级。

Affinity at Serangoon是建筑质量评估指数下得分较低的项目之一。 摄影：GIN TAY，《海峡时报》

Oxley Holdings其余的五个项目表现较好：Riverfront Residences和The Addition被评为1级；Mayfair Gardens和Mayfair Modern获得2级；而Sixteen 35 Residences则被评为3级。

《海峡时报》已联系Sekon International和Oxley Holdings征求置评。

新加坡国立大学商学院房地产教务长讲席教授Sing Tien Foo表示，尽管小型项目在所有私人住宅项目中占比较小，但在建筑质量差的项目中，它们所占的比例却不成比例地高。

在解释一些小型项目得分低的原因时，Sing表示，它们“更少依赖预制和预铸系统，而这些系统拥有更好的工厂质量控制”。他补充道：“例如，整个浴室和卫生间可以在工厂里制造，然后运输到工地，再吊装到建筑结构上。”

他表示，相比之下，小型项目通常严重依赖现场施工。这包括为横梁、立柱和楼板设置模板，浇筑混凝土，并等待其凝固。

因此，施工工作可能会受到雨天或高湿度等天气条件的影响，从而增加出现缺陷的可能性。

该教授补充说，即使使用优质材料，糟糕的安装和施工也可能导致高缺陷率，进而导致更低的建筑质量评估指数分数。

他说：“另一方面，大型项目可能会吸引更成熟的总承包商，他们可能会部署更多的机械化设备和经验丰富的工人来减少缺陷。” 《海峡时报》