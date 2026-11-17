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Town Hall Link地段接获两份标书，该地段从裕廊湖区大地段中分割而出

【新加坡】一个位于裕廊湖区（JLD）的综合用途地段在周二（11月17日）的政府招标中吸引了两份标书。政府正在该地区规划一个大型商业区。

最高标价为18.2亿新元，相当于容积率每平方英尺（psf ppr）约910新元，由凯德地产（CapitaLand Development）、远东机构（Far East Organization）和星控股（Sing Holdings）组成的财团标得。

第二高标价为13.1亿新元，或容积率每平方英尺约655新元，来自森联置地（Sim Lian Land）和森联发展（Sim Lian Development）。

该地段占地3.72公顷（或40万零715平方英尺），划为“白色”地段，可发展的最高总建筑楼面（GFA）略超200万平方英尺。其中将包括至少43万零556平方英尺的办公空间、最多1200个私人住宅单位，以及约47万3612平方英尺的辅助用途空间（例如零售、服务式公寓、酒店、体育、休闲和社区空间、医疗诊所和景点）。

《商业时报》访问的分析师曾预测该地段会吸引多达四份标书，最高标价预计在容积率每平方英尺900新元至1400新元之间。

Town Hall Link地段是首个从早前招标的一个占地6.5公顷（近70万平方英尺）的主发展商地段中分割出来的地块。该地段原计划在10至15年内分阶段开发，最高总建筑楼面为393万平方英尺。其中包括至少157万平方英尺的办公空间、最多1700个私人住宅，以及近80万平方英尺用于其他用途（如零售、餐饮）的空间。

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该主发展商地段旨在成为催化剂，推动裕廊湖区的下一阶段发展，将其打造为新加坡市中心以外最大的综合用途商业区。

该招标于2023年6月启动，2024年3月截止，仅有一个由五家公司组成的财团投标，成员包括凯德地产、城市发展有限公司（City Developments）、星狮地产（Frasers Property）、Mitsubishi Estate 和 Mitsui Fudosan (Asia)。

2024年9月，市区重建局（URA）宣布不会颁发该招标，因为入围的概念提案及其投标价格（容积率每平方英尺约640新元）被评估为“过低”。

该主发展商地段被列入备售名单。在备售名单上的地段，只有当有发展商表示有兴趣并承诺以政府可接受的最低价格竞标时，才会启动出售。随后，政府决定将这片大型“白色”地段分成三小块出售，首先推出的是Town Hall Link地段。该地段最初被列入2026年上半年的备售名单，之后被移至2026年下半年的正选名单。

当这个分割出的地块于2026年7月招标时，市区重建局强调，裕廊湖区是新加坡去中心化战略的关键支柱。

Town Hall Link地段旨在启动裕廊湖区下一阶段的发展，重点发展占地120公顷的裕廊湖中心（Jurong Lake Central）新区域，并支持住宅和办公空间需求的中期增长。

政府已在关键基础设施上投入巨资以推动裕廊湖区的转型，包括翻新后的裕廊湖花园以及新增两条新的地铁线：裕廊区域线（JRL）和跨岛线（CRL）。

裕廊区域线上的JE5站将设在裕廊东地铁站，该站目前是东西线和南北线的转换站。同属裕廊区域线的JE6站将服务于国际商业园（International Business Park）。这两个地铁站计划于2028年启用。

Town Hall Link地段距离跨岛线上的CR19地铁站也仅一箭之遥；该站计划于2032年开通。

为了降低开发复杂性并使Town Hall Link地段对发展商更具吸引力，政府正在承担更大份额的周边基础设施和土地准备工作，包括建设通往地铁站的行人连接通道。

房地产资深人士Desmond Sim表示：“市场对裕廊湖区的信心——如果不是说保证的话——已经建立起来了。总体规划和基础设施投资将是最好的证明。”

戴德梁行（Cushman & Wakefield, C&W）新加坡和东南亚研究主管Wong Xian Yang表示，鉴于靠近地铁站的项目如J'den和Lucerne Grand都取得了强劲的销售业绩，Town Hall Link地段的住宅部分对发展商来说是一个主要吸引力。

2023年11月，凯德地产的J'den项目在开盘当天以每平方英尺2451新元的平均售价售出了其368个单位中的88%。

上个月（10月），城市发展在其周末开盘时，以每平方英尺2480新元的平均售价售出了Lucerne Grand项目的570个单位中的350个（或61%）。该项目毗邻湖畔地铁站，位于裕廊湖区边界之外。

Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak表示，“尽管Town Hall Link地段多达1200个单位的大型住宅部分，对一些发展商来说在及时销售方面可能具有挑战性，但有几个因素可能会使天平向发展商倾斜。”

首先，综合用途项目中的住宅需求一直很强劲。

此外，该开发项目靠近裕廊东地铁转换站和区域中心，车站附近的私人住宅存在压抑已久的需求。

Propnex研究与内容主管Wong Siew Ying表示：“对于有学龄儿童的家庭来说，一个重要的考虑因素可能是Town Hall Link地段靠近几所学校，如辅华小学、裕华小学和裕峰中学。”

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官Mark Yip指出，Town Hall Link地段将拥有至少21万5278平方英尺总建筑楼面的零售空间。“除了现有的Westgate、Jem和IMM大厦的商场外，这将为附近的居民和工作人士提供额外的购物和餐饮选择。”他补充说：“凯德目前在建的J’den项目也将设有零售/餐饮空间。”

办公空间方面的担忧

然而，关于该地段的一个主要担忧是，为Town Hall Link地段规定的最低43万零556平方英尺办公总建筑楼面，是否有足够的需求。

正如莱坊（Knight Frank）新加坡研究部主管Leonard Tay所说：“作为留住员工的策略，大多数办公室租户更愿意选择位于中央商业区或城市边缘地带，如巴耶利峇（Paya Lebar）、纬壹科技城或诺维娜（Novena）。”

戴德梁行的Wong对此表示赞同，并补充说：“裕廊东附近的商业园开发项目，在一定程度上（对符合条件的用户而言）以更低的租金提供了具有竞争力的办公空间选择；这可能会限制对Town Hall Link地段办公空间的需求。”

他估计，目前裕廊东地区甲级写字楼的可达成月租金为每平方英尺7至8新元，远高于该地区较新的商业园空间每平方英尺4至5新元的租金。

高力（Colliers）新加坡研究主管Catherine He表示：“在混合工作趋势和宏观经济不确定性的背景下，郊区办公楼的需求仍然不确定，与纯住宅地块相比，这使得办公部分更难获得预先承诺或快速变现。”

莱坊的Tay表示，办公室租户目前不准备为郊区地点支付每月超过每平方英尺7.50新元的租金，即使是拥有一流设施的现代化办公楼也是如此。

Tay总结道：“18亿新元的高额地价，加上最长七年的项目完成期限，在预计利率将上升的环境中，需要高昂的资本支出，并可能成为一个融资负担。”

乐斯（ERA）新加坡首席执行官Marcus Chu则表达了更积极的看法，他表示Town Hall Link地段靠近裕廊湖和湖畔花园，为未来的居民和上班族提供一个绿色的休憩之所。