凯德投资上半年净利增长14%至3亿2700万新元，收费收入增加

上半年营收下滑2%至约10亿2000万新元

营运净利（不包括投资组合收益、未实现重估收益和减值）同比增长13%至2亿9300万新元。 照片：路透社

【新加坡】凯德投资 (CapitaLand Investment, 简称CLI) 截至6月30日的上半年净利增长14%，至3亿2700万新元，高于2025财年上半年的2亿8700万新元。

公司在星期四（8月13日）发布的交易所文件中表示，这主要得益于其基金管理平台更强劲的收费收入。

营运净利（不包括投资组合收益、未实现重估收益和减值）同比增长13%，从之前的2亿6000万新元增至2亿9300万新元。

上半年营收下滑2%，从2025财年上半年的10亿4000万新元降至约10亿2000万新元。这主要是由于缺少已脱售资产的贡献以及解综合并报表的影响，但部分被其收费相关业务更高的费用所抵消。

收费相关营收同比增长20%，从5亿7200万新元增至6亿8700万新元。这得益于核心重点领域的显著增长，其中上市基金管理的收费营收增长45%至2亿2400万新元，私募基金管理的收费营收则激增59%至9200万新元。

凯德投资的房地产投资业务营收在2026财年上半年下降24%至3亿9200万新元，去年同期为5亿1900万新元。这主要反映了已脱售资产的收入损失，以及Synergy在2025年合并后不再并表的影响。

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当期投资组合收益增长26%，从2025财年上半年的2700万新元增至3400万新元，这得益于脱售新加坡亚洲广场第二大厦 (Asia Square Tower 2) 和一个位于印度的商业园所实现的公允价值收益。

每股盈利为0.066新元，较去年同期的0.058新元增长了14%。

公司未宣布派发中期股息，与去年持平。

截至6月30日，集团管理资产规模 (FUM) 为1280亿新元，较2025年12月底的1250亿新元增长了2%，这得益于新的收购项目和持续的募资势头。

展望未来，凯德投资表示将把其投资组合划分为核心与非核心业务板块，以进一步集中发展重点。公司已确定在非核心和遗留投资中存在70亿至90亿新元的内含价值，这些价值将随着时间的推移逐步释放，用于资本再循环和价值实现。

凯德投资集团首席执行官 Lee Chee Koon 表示：“通过将资本和资源集中在我们的核心增长平台，同时加快非核心和遗留投资的价值实现，我们将提高资本效率、巩固资产负债表，并为股东带来可持续的回报。”

凯德投资股价星期三上涨0.4%，闭市时报2.73新元，上扬0.01新元。