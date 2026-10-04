城市发展 (CDL) 的 Lucerne Grand 项目首周末售出61%单位，平均售价每平方英尺2480新元

这个位于裕廊湖畔的99年地契项目，两卧室单位起售价为150万新元

城市发展指出，所有户型均受到市场热捧，其中两卧、三卧和四卧的保费单位最受欢迎。 照片：城市发展

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【新加坡】城市发展有限公司（CDL）周日（10月4日）表示，其位于裕廊的公寓项目 Lucerne Grand 在首个推出周末售出了570个单位中的61%。

截至周日下午6时，该项目共售出350个单位，平均售价为每平方英尺2480新元。

买家中约93%为新加坡公民，其余7%为来自马来西亚、中国和印度等国的永久居民。

这个位于裕廊湖畔的99年地契项目，两卧室单位的起售价为150万新元，三卧室为200万新元，四卧室为280万新元，博纳产业（PropNex）总裁 Kelvin Fong 认为这“相对实惠”。

城市发展在新闻稿中表示：“所有户型均受到市场热捧，其中两卧、三卧和四卧的保费单位最受欢迎。”

该项目底层设有商业空间，并直接连接到位于东西线的湖畔 (Lakeside) 地铁站。

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城市发展于2025年6月以6.08亿新元（即容积率每平方英尺1132.08新元）的价格标得该地块。

Mogul.sg 首席研究官 Nicholas Mak 表示，这一认购率使 Lucerne Grand 与今年推出的五个综合用途项目表现相当。他补充说，这些综合用途项目在推出首周末的销售率介于 Newport Residences 的56.9%和 Tengah Garden Residences 的98.8%之间。

分析师将“健康”的认购率部分归因于项目紧邻地铁站的优势。

Mak 说：“该地点为居民提供了极佳的交通便利，可以方便地使用新加坡最繁忙的地铁线路之一。”

他指出，最近推出的荷兰区项目 Amberwood 距离最近的地铁站约1.5公里，即20分钟的步行路程，该项目212个单位中仅售出了11%。

Realion 副集团总裁 Justin Quek 指出，买家也被项目内设的零售空间所“吸引”，这提升了居民的便利性。

博纳产业的 Fong 表示，该项目毗邻裕廊湖区，而裕廊湖区被规划为新加坡市中心以外最大的商业区，这为项目提供了积极的长期发展背景。

城市发展集团总裁 Sherman Kwek 表示：“我们对 Lucerne Grand 取得的良好销售反应感到鼓舞，这反映了购房者对其在交通连接、生活便利和自然环境方面的独特结合表示认可。”

SRI 研究与数据分析主管 Mohan Sandrasegeran 表示，周边广泛的教育机构选择也可能推动了需求。

Mak 指出，项目方圆2公里范围内有七所小学。

Sandrasegeran 也指出，裕廊西地区上一次推出私人住宅项目是在2016年。

Mak 补充说，在 Lucerne Grand 周边地区，如裕廊东、裕廊西、金文泰和武吉巴督，居住着约598,160人的庞大人口。

他说：“庞大的人口为项目提供了包括首次购房者和组屋提升者在内的巨大潜在客户群。”