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SINGAPORE PROPERTY

Clifton Partners以6000万新元挂牌出售Townshend Road店屋

该物业预计将吸引私人财富投资者和家族办公室的兴趣

Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Tue, Sep 15, 2026 · 12:58 PM
    • Townshend Road的物业已完全租出，租户为各类商业租户。
    • Townshend Road的物业已完全租出，租户为各类商业租户。 照片：COLLIERS SINGAPORE

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】由Clifton Partners拥有、位于惹兰勿刹（Jalan Besar）区的三间相连的永久地契保留店屋已挂牌出售，指示价为6000万新元。

    这几处位于Townshend Road 5、7和9号的物业，在Clifton Partners的网站上被形容为“古雅的三联体”，并拥有“极其独特的外观细节”。该物业在2022年至2025年期间进行了为期三年的资产提升工程，耗资约500万新元。

    提升工程包括新建一座带电梯的五层楼后部扩建部分，以及对地板、墙面和照明等方面的翻新。

    按该物业约16298平方英尺（sq ft）的总建筑面积计算，6000万新元的要价折合每平方英尺约3681新元。

    这组位于Townshend Road的店屋已完全租出，租户包括狮城鸡饭火锅（Lion City Chicken Rice & Hotpot）、健身中心和办公室运营商等各类商业租户。

    Colliers Singapore的资本市场与投资服务部主管Terry Wong表示：“这类结合了永久地契、三间相连单位以及新建成的五层楼扩建部分的资产，在市场上非常罕见。”

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    该物业由Colliers负责营销。

    该物业预计将吸引私人财富投资者和家族办公室的兴趣。其土地用途被划为商业用途。

    Colliers Singapore的资本市场与投资服务部董事Alaric Yeo表示，未来的买家可以探讨将该物业改造为共享居住空间，但这需要获得有关当局的批准。

    Clifton Partners曾在今年二月将位于南桥路（South Bridge Road）277号和279号的一对翻新相连店屋推向市场。这批店屋持有自1992年起的99年地契，剩余租期约65年。该物业位于直落亚逸保留区（Telok Ayer Conservation Area），为三层楼高，当时并未披露指示价。

    该公司持有的投资组合专注于新加坡的标志性保留店屋。

    惹兰勿刹地区已吸引了共享居住运营商的兴趣。2025年11月，Coliwoo与Oxley的Ching家族成员联手，以4000万新元的价格收购了附近一处永久地契商业地产，并计划将其改造为共享居住资产。

    该区域将迎来进一步的复兴，位于与Townshend Road相邻的乔治王道（King George’s Avenue）的近400个预购组屋（Build-To-Order）单位，预计将于2027年前完工。

    其他发展项目包括位于Kitchener Road的一家酒店，预计将新增1625间客房和约13000平方英尺的零售空间。

    这批Townshend Road店屋的意向书征集活动将于10月29日截止。

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