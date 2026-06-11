Cuscaden Peak以4.69亿美元出售南澳大利亚购物中心50%股权

Westfield Marion购物中心是Paragon Reit投资组合中最后一项被出售的资产

该售价比Westfield Marion购物中心截至2024年12月31日的最新估值5.8亿澳元高出15.4%，但与其最初的收购成本一致 图片来源：CBRE

【新加坡】Cuscaden Peak Investments已将其在南澳大利亚Westfield Marion购物中心持有的50%永久地契权益，以4.69亿美元的价格出售给总部位于香港的私募股权公司JY Group。

营销代理CBRE在周四（6月11日）发布的新闻稿中表示，这标志着澳大利亚近年来最大宗的零售房地产交易之一。

该售价为4.69亿美元，即6.7亿澳元（6.039亿新元），比该购物中心截至2024年12月31日的最新估值5.8亿澳元高出15.4%，但与其最初的收购成本一致。

按约13.8万平方米的总可出租面积计算，该价格相当于每平方米约9700澳元。

随着其在澳大利亚购物中心权益的出售，Cuscaden Peak已售出已退市的Paragon Reit所持有的全部资产。该房地产投资信托是其在2022年收购新加坡报业控股（Singapore Press Holdings, 简称SPH）及其房地产投资信托后获得的。

在出售Westfield Marion之前，Cuscaden于今年4月签署协议，以39亿新元的价格将拥有永久地契的百利宫购物中心（Paragon shopping centre）出售给CapitaLand Integrated Commercial Trust。

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Cuscaden Peak Investments是Cuscaden Peak的全资子公司，后者是在2022年收购SPH的财团。该财团最初由Hotel Properties Ltd（简称HPL）、Capitaland旗下的CLA Real Estate Holdings以及丰树产业（Mapletree Investments）的一个单位组成。

HPL此后已退出该财团，而SPH Reit（后更名为Paragon Reit）则已于2025年被私有化并退市。

SPH Reit曾于2019年11月与Lendlease Reit共同以6.7亿澳元的价格收购了该购物中心的一半股权。

Westfield Marion位于阿德莱德，占地22.8公顷，拥有永久地契。它是该首府城市最大的购物中心，也是澳大利亚第11大购物中心，拥有303家店铺。

据拥有该购物中心剩余50%股权的零售运营商Scentre Group透露，Westfield Marion每年吸引1250万名顾客，年度零售总额略超10亿澳元。

此次出售是Cuscaden Peak对收购SPH所得资产进行的一系列剥离中的最新一例。不包括尚未完成的百利宫（Paragon）出售交易，这些退出交易已带来近35亿新元的总收益。

其中包括以总价2.067亿新元出售的三栋位于Nassim Road的永久地契洋房，一个位于英国和德国、价值10亿英镑（17亿新元）的学生住宿资产组合，以5.5亿新元出售的The Seletar Mall，以及以7850万新元出售的The Rail Mall。

2025年，该集团还将在新加坡拥有五家中心的Orange Valley疗养院业务以约9000万新元的价格出售给全球另类资产管理公司TPG，并以8.09亿新元的价格出售了The Clementi Mall。

Cuscaden仍持有The Woodleigh Mall 50%的股份，该购物中心是一个综合项目的一部分，该项目还包含一个拥有667个单位的共管公寓。

该项目是与日本开发商Kajima Development的合资项目。该购物中心自2024年7月起以8亿新元的价格挂牌出售；项目中的公寓部分Woodleigh Residences于2019年推出，现已全部售罄。