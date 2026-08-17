7月份新私宅销量回升至731套 主要由两大新盘带动

Dunearn House和Lentor Gardens Residences是本月仅有的主要新项目

作为武吉知马马城（Bukit Timah Turf City）总体规划下的首个私人住宅项目，Dunearn House在推出首个周末售出了56%的单位。 效果图：星狮地产

【新加坡】新加坡发展商7月份共售出731套新私人住宅，几乎是6月份156套的五倍，但比去年同期的940套减少了22.2%。

7月份有两个主要项目推出市场——Dunearn House和Lentor Gardens Residences。这两个项目在6月份的供应干预期后为市场带来了新供应，并在推出时取得了约55%的稳健认购率。

发展商在7月份共推出了889个不包括执行共管公寓（EC）的单位，而6月份则为零——这是自2007年有记录以来的首次。相比之下，2025年7月推出了1,675个单位。

若包括执行共管公寓在内，7月份共售出758个单位，推出单位为889个。6月份在没有新项目推出的情况下售出了184个单位；2025年7月则售出1,311个单位，共推出2,275个单位。

本月推出的项目包括Dunearn House和Lentor Gardens Residences，以及像Duet @ Emily和The Bronze这样的小型精品项目。

根据世邦魏理仕（CBRE）新加坡及东南亚研究部主管Tricia Song的说法，7月份的销量使2026年前七个月的新私宅总销量达到4,885套，比2025年同期售出的5,527套低了11.6%。

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SRI研究与数据分析主管Mohan Sandrasegeran指出，Dunearn House和Lentor Gardens Residences占了7月份所有新售私人住宅（不包括EC）的65.9%。

作为武吉知马马城（Bukit Timah Turf City）区的首个私人住宅项目，Dunearn House在7月25日和26日的首个推出周末售出了其380个单位中的212个，占56%。平均售价为每平方英尺3,140新元。这个位于第11区的99年租赁地契项目由星狮地产（Frasers Property）、中建南洋（CSC Land Group）和积水住宅（Sekisui House）联合开发。

Realion Group首席研究员兼策略师Christine Sun表示：“买家对Dunearn House的信心，得益于该地区的发展计划，以及项目靠近第六道地铁站和即将建成的马城（Turf City）地铁站。”

与此同时，Lentor Gardens Residences在7月18日和19日的首个推出周末售出了其499个单位中的270个，占54%，平均售价约为每平方英尺2,350新元。这个由Kingsford Group发展的项目是Lentor Hills地区的第七个新楼盘。

合登亚洲（Huttons Asia）首席执行官Mark Yip表示，中央区以外（OCR）售出的单位中，超过80%的价格低于250万新元。他将良好的认购率归因于该地段的显著转型，而Lentor Modern及其综合购物中心的落成是其中的关键。

7月份其他销售表现良好的项目包括Union Square Residences（售出34套）、Hudson Place Residences（售出21套）和One Marina Gardens（售出18套）。

各区域销售情况

各区域的销售由新楼盘所在地点带动。不包括EC在内，中央区以外（OCR）占了7月份销量的绝大部分，共售出334个单位（推出542个单位），占当月总销量的45.7%。

核心中区（CCR）占新销量的32.1%，发展商共售出235个单位（推出270个单位）。其余的中区（RCR）则表现突出。该区仅推出77个单位，却售出了162个单位，占总销量的22.2%，这表明买家也在购买之前推出的项目如Union Square Residences、Hudson Place Residences和One Marina Gardens的未售出单位。

最高交易额

合登亚洲的Yip指出，7月份价格最高的有地房产交易包括位于Hillcrest Road的一栋半独立式洋房，以1,410万新元售出；以及位于Jalan Tua Kong的一栋独立式洋房，以1,380万新元成交。这两套房产的买家均为新加坡人。

Yip补充说，总体而言，新加坡人占7月份购买量的87.6%，永久居民则占了10.7%。

外国人仅购买了12套新房，占总数的1.6%。其中八套的价格超过250万新元，包括Skywaters Residences一个面积为2,949平方英尺的单位，以1,730万新元售出。

由于买家和发展商在农历七月（中元节）期间普遍持观望态度，预计8月份的销量将会放缓。

尽管如此，Sandrasegeran表示，市场已为节后的回升做好了准备，包括Lucerne Grand、Thomson Reserve和The Serra Residences在内的新项目预计将推动市场活动。

然而，莱坊新加坡（Knight Frank Singapore）研究部主管Leonard Tay指出，由于人工智能在专业和知识型行业中迅速产生影响，不稳定的就业前景可能会削弱购房者的情绪，导致“在未来几个月乃至2027年，市场将出现谨慎和犹豫的情绪”。

世邦魏理仕的Song指出，除非出现重大经济冲击，鉴于家庭资产负债表健康、失业率低以及抵押贷款利率低，世邦魏理仕研究部预计今年将售出7,500至8,500套新房。这一数字将标志着销量从2025年高于趋势的10,815套水平上有所放缓，并略低于2021年至2025年8,766套的五年平均水平。

对于全年，合登亚洲预计发展商将推出多达7,000套私人住宅，为2023年以来的最低水平；交易量将在7,500至9,000套之间，房价则上涨2%至5%。