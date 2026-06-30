海军部执行共管公寓地段推出市场招标

分析师预计，鉴于该地段地点吸引力较弱以及北部地区供应充足，竞标者将持谨慎态度。

位于海军部径的执行共管公寓地段预计可提供450个新住宅单位。 制图：DAVID LI，《商业时报》

【新加坡】建屋发展局 (建屋局) 于周二（6月30日）推出位于海军部地区的一幅执行共管公寓 (EC) 地段进行招标。

这幅位于海军部径的地块拥有99年地契，预计可建造约450个新住宅单位。

该地段占地1万2893.3平方米，最大总建筑面积为4万5127平方米，总容积率为3.5。

Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak预计，与坎贝拉通道的执行共管公寓地块相比，此地段的地理位置条件较弱，因此发展商的竞标态度将趋于谨慎。坎贝拉通道地块更靠近交通枢纽，且周边拥有更多设施。

他指出，海军部径的地块面积也大得多——可建450个单位，而坎贝拉通道地块仅有185个单位——这将给发展商带来“更大的开发和财务风险”。

市场观察人士也指出，新加坡北部地区未来将有大量执行共管公寓供应。

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ERA主要执行员Eugene Lim指出，该地区在2026年第四季度可能会有两个执行共管公寓项目推出：一个位于兀兰17通道，另一个位于三巴旺路。

这两个项目合计预计将提供685个新的执行共管公寓单位。

Lim表示，即将推出的政府土地出售地段，包括位于兀兰17通道、米尔顿通道、坎贝拉通道和海军部径的地段，可能会为北部地区再增加1625个单位，这或将稀释这些新楼盘的买家需求。

他补充道：“由于北部供应充足且买家需求被进一步稀释，发展商竞标地理优势较弱地段的意愿可能会降低。”

Huttons Asia首席执行官Mark Yip补充说，占地53公顷的三巴旺北部新社区中，四个预购组屋 (BTO) 项目的申购率反应平平。

“考虑到新的执行共管公寓政策将90%的单位分配给首次购房者，并将他们的优先期延长至两年，这可能会导致（海军部径）执行共管公寓项目的销售周期变长。”

不过，Mak也指出，这个新的执行共管公寓项目可能会在2028年推出。“到那时，将有大约7500个建屋局组屋单位满五年最低居住年限，届时屋主便可以升级购买执行共管公寓或私人住宅。”

他估计，此次招标可能会吸引多达五方竞标，中标地价将在容积率每平方英尺600新元至680新元之间，总价相当于2亿9140万新元至3亿3030万新元。

海军部径地段的招标将于12月17日截止。