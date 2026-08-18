Raj Kumar 与 Kishin 父子档进行独家尽职调查，拟收购 Scotts Square

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该永久地契购物中心具有大规模翻新和重新定位的潜力

据悉，位于乌节路旁的 Scotts Square 购物中心出售交易正处于初期洽谈阶段，价格约为3.2亿新元。 摄影：YEN MENG JIIN，《商业时报》

【新加坡】Scotts Square 的一宗潜在出售交易正处于初步敲定阶段，价格约为3.2亿新元。

据称，Raj Kumar 和 Kishin RK 父子团队正在就收购这座位于黄金地段史各士路、毗邻乌节路的四层楼高永久地契零售商场进行独家尽职调查。

Scotts Square 的持有者是九龙仓新加坡地产 (Wharf Estates Singapore)，其前身为会德丰地产(新加坡) (Wheelock Properties (Singapore))。该公司是香港上市公司九龙仓置业投资有限公司 (Wharf Real Estate Investment Company) 的全资子公司。九龙仓置业于今年7月达成协议，以11亿新元的价格将乌节路的会德坊 (Wheelock Place) 出售给 Hongkong Land 旗下的新加坡中央私人房地产基金 (Singapore Central Private Real Estate Fund, SCPREF)。

市场消息称，Scotts Square 的潜在买家在进行尽职调查的同时，已支付了一笔可观的定金。

销售协议可能会在9月上半月签订。

按该商场近76,660平方英尺的净可出租面积计算，该价格折合每平方英尺约4175新元。若按114,786平方英尺的分层地段面积计算，价格则为每平方英尺2788新元。

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按近130,900平方英尺的总建筑面积计算，每平方英尺的价格为2445新元。

Scotts Square 购物中心是一个综合开发项目的一部分，该项目还包括两座住宅楼。

在该分层地契开发项目中，该购物中心拥有约43.3%的分享计划价值；住宅楼的公寓业主则持有剩余的56.7%。

今年上半年，Scotts Square 由 CBRE 通过意向征集活动进行营销，指示价为3.8亿新元，比2024年寻求的4.5亿新元低约15%。

该购物中心具有大规模翻新和重新定位的潜力。中期内预计不会进行重建，因为此类活动需要对整个综合体（包括零售和住宅部分）进行集体出售。

在该开发项目中，零售和住宅部分各自拥有独立的停车场。

Raj Kumar 旗下的 Royal Holdings 已达成一项价值1.75亿新元的交易，将 Cuppage Terrace——一排位于乌节路旁、毗邻 The Centrepoint 的17间保留店屋——出售给星狮地产 (Frasers Property)。该交易预计将在两周内完成。

其子 Kishin 则掌管 RB Capital。

父子二人共同持有一个庞大的新加坡房地产投资组合，其中包括新加坡罗伯逊码头洲际酒店 (InterContinental Singapore Robertson Quay)、新加坡克拉码头智选假日酒店 (Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay)、新加坡小印度假日酒店 (Holiday Inn Singapore Little India) 以及位于摩士街的 Hotel 1900。

他们还持有零售资产，例如新加坡河畔的 The Quayside 和位于兀兰的 The Woodgrove；以及办公资产，如北桥路25号 (25 North Bridge Road)、马六甲街的 RB Capital Building，和位于吉隆坡苏丹依斯迈路33号的汇丰银行大厦 (HSBC Building)。