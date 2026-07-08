星狮地产推出 Dunearn House 公寓，起售价为每平方英尺2799新元

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这是武吉知马 Turf City 总体规划中的首个私人住宅项目

【新加坡】星狮地产将于周五（7月10日）为其项目 Dunearn House 举办公众预览。该项目是新的武吉知马 Turf City 区的首个私人住宅项目，起售价约为每平方英尺2799新元。

该项目由星狮地产、CSC Land Group 和 Sekisui House 联合开发，共有五栋楼，包含380个单位。其中，两卧单位约占46%（176个），三卧单位约占25%（96个），四卧单位约占28%（108个）。

面积为527平方英尺的两卧单位起售价约为147万新元，即每平方英尺2799新元。面积为872平方英尺的三卧单位起售价略低于260万新元，约合每平方英尺2978新元。面积为1184平方英尺的四卧单位售价从359万新元起，即每平方英尺3030新元。

星狮地产新加坡开发管理高级总监 Henry Ong 表示：「近期推出的项目表现非常出色，这给了我们信心。如果开盘时能达到70%的认购率，我们将非常满意。」

他补充道：「我们对市场仍然相当乐观，市场一直非常有韧性。即使在美伊战争爆发的背景下，新楼盘的销售依然非常出色… 房价上涨了，但实际收入也同样有所增长。」

近期，核心中央区（Core Central Region）的项目在开盘时都取得了不错的认购率。例如，Newport Residences 在2月份以平均每平方英尺3370新元的价格售出了其246个单位中的57%，而 River Modern 则在3月份以平均每平方英尺3266新元的价格售出了其455个单位中的90%。

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该项目位于新的武吉知马 Turf City 区，是一项99年租赁地契的开发项目，步行即可到达第六道地铁站和即将建成的 Turf City 地铁站。项目靠近多所名校，如华侨中学、美以美女校和国家初级学院，并且邻近 Swiss Club Road 的有地住宅区。

Ong 表示，该项目主要面向有「真实住房需求」的家庭，以及希望从旧项目搬迁的武吉知马现有居民。

该开发项目占地约145,173平方英尺，最大总建筑面积为348,549平方英尺，容积率为2.4。三栋10层高的楼宇包含两卧和三卧单位，另外两栋19层高的楼宇则混合了优选三卧单位和四卧单位。

星狮地产新加坡首席执行官 Soon Su Lin 表示：「作为这个新区内的首个私人住宅开发项目，Dunearn House 为业主在武吉知马 Turf City 这个新加坡最具特色的住宅区之一提供了绝佳的先发优势。」

政府计划在该地块兴建15,000至20,000套公共和私人住宅。由星狮地产牵头的财团在2025年6月的一次国有土地招标中，以4.915亿新元（即容积率每平方英尺1410新元）的价格投得该杜尼安路地段。他们的出价在九份标书中拔得头筹，比城市发展有限公司（City Developments Ltd.）提出的第二高价（容积率每平方英尺1360新元）高出3.7%。

Dunearn House 将是自2019年以来，在杜尼安路/武吉知马路段推出的首个新项目。2019年时，长春产业（Allgreen Properties）曾在此推出 Fourth Avenue Residences。当时，该项目474平方英尺的一卧单位起售价约为每平方英尺2215新元。

此后，该项目新单位的售价中位数为每平方英尺2406新元，而楼花转售的中位价为每平方英尺2618新元，转售单位的中位价则为每平方英尺2553新元。

与 Dunearn House 相邻的是永泰控股（Wing Tai）和美罗（Metro）即将推出的私人住宅项目。这家合资公司在2026年4月以5.33亿新元（即容积率每平方英尺1625新元）的价格投得武吉知马 Turf City 的第二幅地块。该价格比星狮地产提出的次高价5.17亿新元（即容积率每平方英尺1576新元）高出3%，并且比第一幅地块的价格高出约15%。

Dunearn House 将于7月25日开始接受预订。