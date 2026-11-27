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与此同时，据称Arup正就租赁Newport Tower约63,000平方英尺的办公空间进行深入谈判

CapitaSky大楼（右）与Capital Tower（左）仅一路之隔，GIC目前在Capital Tower租用约280,500平方英尺的办公空间。 照片：凯德投资

【新加坡】据称，新加坡主权财富基金GIC正在洽谈租赁Allianz即将腾出的、位于罗敏申路79号CapitaSky大楼内约三层楼的办公空间。

Allianz目前在CapitaSky的租约面积约为88,000平方英尺（sq ft），涵盖三个整层和一个部分楼层，租约将于2027年3月到期。据悉，GIC正考虑租下其中三个整层，总面积达75,000平方英尺。

这栋29层高的大楼70%的股权由 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) (CICT)持有，其余30%由凯德开放式房地产基金（CapitaLand Open End Real Estate Fund）持有。该大楼于2020年4月获得临时入伙准证。

今年5月，《商业时报》曾报道，全球领先的保险和资产管理公司之一Allianz将从CapitaSky迁至美芝路的邵氏大厦（Shaw Tower）。据称，Allianz即将腾出的空间吸引了强烈的租赁意向。

在8月的凯德综合商业信托上半年业绩发布会上，该信托的管理人表示，正在与潜在的租户商谈租赁Allianz在CapitaSky的办公空间事宜，其中包括希望在大楼内扩租的现有租户。

《商业时报》了解到，Allianz的办公空间已不再对外招租，这引发了市场猜测，认为位于马路对面Capital Tower的GIC可能成为该空间的下一个租户。

据称，这家主权基金正处于扩张阶段。

GIC是凯德综合商业信托旗下Capital Tower的主要租户；据称在这栋52层高的大楼内租用了约280,500平方英尺的面积。该大楼于2000年竣工，并在此后数年间进行了翻新。GIC的一位发言人表示：“GIC对此不予置评。”

一位经验丰富的办公楼市场观察人士评论道，如果GIC洽谈接手CapitaSky中Allianz的办公空间，这并不令人意外：“GIC有扩张计划，但无法在入驻率已经很高的Capital Tower进一步扩张。扩张到仅一条马路之隔的CapitaSky是合情合理的。”

GIC目前还在罗敏申路63号的非亚大厦（Afro-Asia building）租赁两层楼，总面积约24,000平方英尺。上述市场观察人士表示，这份租约可能只是为了满足GIC紧急空间需求的临时解决方案。

他补充道：“如果GIC最终在CapitaSky签订租约，可能会将目前在非亚大厦的业务整合到CapitaSky的新空间。”

Newport Tower和The Clifford的租赁交易

另外，在安顺路（Anson Road）正在兴建的Newport Tower，据称全球工程与建筑公司Arup正进行深入谈判，计划租赁两层办公楼，总净可出租面积约63,000平方英尺。

Newport Tower是 城市发展有限公司 (City Developments Ltd) (CDL) 旗下综合用途项目Newport Plaza中面积达220,000平方英尺的办公楼部分。

Arup正就租赁Newport Tower约63,000平方英尺的办公空间进行深入谈判。Newport Tower是位于安顺路的综合用途项目Newport Plaza的办公楼部分。 图片：城市发展有限公司

该办公空间将占据这栋45层高项目的八个楼层（二楼至九楼），该项目还将包括待售的高档住宅、品牌服务式公寓和零售空间。

Newport Tower预计将于2027年第四季度竣工。

Arup迁至Newport Tower将是一次业务扩张；公司目前在丝丝街（Cecil Street）的星狮大厦（Frasers Tower）租用约40,000平方英尺的办公空间。

由于该空间的租约据说也将在2027年第四季度到期，Arup将需要短暂延长其在星狮大厦的租约，以便顺利迁入Newport Tower。

市场传言称，相较于在星狮大厦更新租赁契约的每月每平方英尺12至13新元的预估租金，Arup在Newport Tower获得了更具吸引力的租金报价。

此外，城市发展有限公司提供的租赁配套很可能包含更新租赁契约时的租金顶限。

位于莱佛士坊的The Clifford预计将于2028年下半年竣工。 图片：新加坡置地

在 新加坡置地集团 (Singapore Land Group) 位于莱佛士坊、目前正在开发中的The Clifford项目中，据称商业保险经纪公司Aon已租赁了这栋34层高建筑低区的两层楼，总面积约40,000平方英尺，并拥有增租更多空间的选择权。

The Clifford计划于2028年下半年竣工，将拥有21个办公楼层，总净可出租面积达360,000平方英尺，其中包括九个低区楼层（8至16层）和12个高区楼层（22至33层）。

Aon将从新交所中心一号（SGX Centre 1）搬迁，公司目前在该大楼的四个楼层租用约40,000平方英尺的办公空间。其租约将于2028年底到期。

据了解，另一家已签约入驻The Clifford的租户是量化投资管理、技术和交易集团Squarepoint。

据称，该公司已租赁高区的三个楼层，总面积达45,000平方英尺，并可灵活选择增租一层。这对该集团而言是一次重大扩张，目前它在位于马吉街（Market Street）的CapitaSpring大楼49层租用约23,000平方英尺的办公空间。业内观察人士称，这份将于明年3月或4月左右到期的租约正在延长。

凯德综合商业信托拥有CapitaSpring的办公楼部分。

The Clifford将设有45,000平方英尺的零售空间，分布在地下一层、一层、二层、三层部分区域以及屋顶。

该项目地下一层将连接至莱佛士坊地铁站。

在二楼，该开发项目将连接至通往马路对面OUE Tower的现有连廊。