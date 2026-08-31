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Gilstead Court第四次尝试集体出售，保留价为1.98亿新元

该地区近期的国有土地招标吸引了发展商的积极响应

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Mon, Aug 31, 2026 · 12:24 PM
    • 该地块可建一栋五层楼高的精品项目，最多可容纳98个各100平方米的公寓单位。
    • 该地块可建一栋五层楼高的精品项目，最多可容纳98个各100平方米的公寓单位。 照片：JLL

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （新加坡）Gilstead Court的业主再次尝试集体出售，这幅位于诺维娜地区的永久地契地段保留价为1.98亿新元。

    营销代理JLL周一（8月31日）表示，该价格相当于容积率每平方英尺约1874新元。如果计入7%的阳台额外容积率，则土地价格折合为容积率每平方英尺1751新元。

    业主们预计将从此次出售中获得约400万新元的收益。

    该项目由三栋四层楼高的建筑组成，共有48个公寓单位。其中24个单位面积为129平方米，其余单位面积为136平方米。根据2025年发展总蓝图，这幅占地7012平方米的地块被划为住宅区，总容积率为1.4。

    在获得市区重建局批准的情况下，该地块可用于建设一个五层楼高的精品项目，最多可容纳98个各100平方米的公寓单位。

    JLL的土地与集体出售部主管Nicholas Ng表示：“由于发展基线较高，即使有额外的阳台总建筑楼面（GFA），也无需支付土地增值费。这使得该项目不受土地增值费率半年一次调整的影响，下一次调整预计在9月1日。”

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    Gilstead Court的业主曾于2008年首次尝试集体出售，但未能获得法定的80%业主同意。

    2013年，Tuan Sing同意以约1.5亿新元的价格集体收购该项目。

    然而，在持反对意见的少数业主成功挑战该交易后，这笔交易最终告吹。上诉庭裁定，要求不同意出售的业主承担大量法律和行政费用的条款，不符合交易必须秉持诚信原则的要求。

    第三次集体出售尝试于2018年6月启动，当时的保留价更高，为1.68亿新元，即容积率每平方英尺1590新元。

    在一年前出台了一系列房地产降温措施的背景下，该项目于2019年重新推出市场。计入阳台的额外总建筑楼面后，保留价降至1.53亿新元，即容积率每平方英尺1448新元。

    Gilstead Court位于黄金地段第11区，靠近诺维娜地铁站以及众多零售和餐饮场所。

    该项目也邻近多所学校，包括圣若瑟书院（附小）、英华学校(小学）和新加坡女子小学。

    附近近期的国有土地招标已吸引了发展商的浓厚兴趣。

    2025年11月，一幅优质纽顿地段吸引了八份标书；最终由HH Investment以5.663亿新元（即容积率每平方英尺1820新元）的价格夺得。

    今年6月，由City Developments Ltd和Hong Realty组成的联营公司以5.424亿新元（即容积率每平方英尺1865新元）的出价，击败另外三家竞标者，成功标得柏海（Peck Hay）地段

    在同一区内，Sustained Land本月以5.78亿新元购得汤申巷（Thomson Lane）的一幅大型地段，并计划在此开发一个大型住宅项目。重新发展该地段需支付的土地增值费估计为4.36亿新元，这将使总土地成本超过10亿新元，折合容积率每平方英尺近1293新元。

    Gilstead Court的招标截止日期为10月13日。

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