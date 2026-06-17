建屋局推出6952个预购组屋单位，包括柏莱雅和汤申路上段的优选地段项目

七个预购组屋项目开放申购，遍布宏茂桥、碧山、红山、兀兰和三巴旺

景万峇鲁山脊（Kebun Baru Ridge）的等候时间为三年一个月。 照片：建屋局

【新加坡讯】建屋发展局于6月17日推出6952个预购组屋（Build-To-Order，简称BTO）单位供申购，其中包括位于三巴旺北的约2000个单位，等候时间不到三年。

本次共有七个预购组屋项目开放申购，分布在宏茂桥、碧山、红山、兀兰和三巴旺。

本次推出的项目中有两个属于优选地段预购组屋项目——位于红山的柏莱雅（Berlayar Rise）和位于碧山的湖景（Lakeview Cascadia）。红山项目的津贴回收率为14%，而位于汤申路上段的碧山项目则为10%。

位于宏茂桥的两个“Plus”项目——景万峇鲁风（Kebun Baru Breeze）和景万峇鲁山脊（Kebun Baru Ridge）的津贴回收率为8%。

优选地段和“Plus”组屋通常位置更靠近市中心、交通枢纽和设施，因此附带更严格的转售条件，例如10年的最低居住年限（Minimum Occupation Period，简称MOP）以及在转售时须缴付津贴回收。

这项津贴回收意味着，当屋主出售这类组屋时，必须将转售价格或估价（以较高者为准）的一定百分比归还给建屋局。

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其余三个项目——三巴旺溪（Sembawang Brook）、三巴旺廊（Sembawang Portico）以及位于兀兰的林景苑（Woodgrove Acres）——属于标准地段项目。这类组屋在出售时没有津贴回收条款，最低居住年限为五年。

优选地段项目柏莱雅（Berlayar Rise）将提供多达1976个单位。

该项目位于直落布兰雅路，毗邻直落布兰雅地铁站，提供二房式灵活单位、三房式和四房式单位。

购房者需为这些单位等候四年至四年半的时间。

售价（不含津贴）方面，二房式灵活单位介于24万7000新元至40万6000新元，三房式单位介于43万5000新元至59万1000新元，四房式单位则介于59万2000新元至81万新元。

建屋局表示，作为比较，红山地区近期三房式转售组屋的成交价介于74万新元至77万1000新元，四房式转售组屋的成交价则介于93万8888新元至106万8000新元。

另一个优选地段项目湖景（Lakeview Cascadia）提供1221个二房式灵活单位和四房式单位。这将是40多年来，首次在麦里芝蓄水池附近的湖景地区推出的公共住房单位。

该地块位于汤申路上段，毗邻丽景园（Lakeview Estate），步行五分钟即可到达玛丽蒙地铁站。其中两座组屋将包含约50个公共租赁单位。

该项目的单位等候时间为四年三个月。

宏茂桥的两个“Plus”项目将总共提供1064个单位。

其中规模较小的景万峇鲁山脊（Kebun Baru Ridge）项目，等候时间为三年一个月。该项目位于圣尼各拉女校（CHIJ St Nicholas Girls’ School）对面，共有485个三房式和四房式单位。

位于宏茂桥1道的景万峇鲁风（Kebun Baru Breeze）项目，将提供579个二房式灵活单位和四房式单位。项目靠近美华中学和碧山-宏茂桥公园。

该项目的单位等候时间为四年四个月。

两个项目距离美华地铁站约有10至15分钟的步行路程。

在三巴旺，两个等候时间较短的标准地段项目将总共提供2035个单位，它们位于三巴旺通道和三巴旺河沿岸。

位于海军部巷和三巴旺通道的三巴旺廊（Sembawang Portico），等候时间为两年七个月，是本次销售活动中等候时间最短的项目。

该项目将提供875个单位，包括二房式灵活单位，以及三房式、四房式和五房式单位。

另一个项目三巴旺溪（Sembawang Brook）的等候时间为两年九个月。它位于三巴旺廊（Sembawang Portico）的马路对面，将提供1160个单位，涵盖二房式灵活、三房式、四房式、五房式以及三代同堂单位。

这两个项目的售价（不含津贴），二房式灵活单位介于13万9000新元至22万5000新元，三房式单位介于25万新元至34万4000新元，四房式单位介于30万2000新元至43万7000新元，五房式单位则介于42万新元至57万9000新元。三巴旺溪（Sembawang Brook）的三代同堂单位售价介于46万8000新元至56万7000新元。

国家发展部长Chee Hong Tat周三（6月17日）在Facebook帖文中表示，本次销售活动中有超过三分之一的单位等候时间在三年或以下，以满足希望尽早领取新居钥匙的购房者需求。

他补充道，从本次销售活动开始，将为育有三个或更多孩子的合格首次及二次购屋家庭预留更多单位。

在预购组屋和剩余组屋销售活动中，根据“第三个孩子优先计划”（Third Child Priority Scheme）分配的单位配额将从高达5%增至高达10%。

资格标准也已放宽，怀有第三个孩子的家庭也符合申请资格。

Chee Hong Tat表示，为了满足单身人士和年长者的需求，本次推出的单位中，近三分之一（约2300个）是二房式灵活单位。

建屋局在另一份声明中表示，这些单位是其计划在2026年至2028年间推出的2万个二房式灵活单位的一部分。

建屋局鼓励希望提高抽中几率的申请者，申购申请率较低的项目，例如申请率等于或低于一倍的项目。

组屋申请将于6月24日晚上11时59分截止，申请者须通过建屋局组屋申购网站（HDB Flat Portal）提交申请。

在10月份的下一次预购组屋销售活动中，建屋局将推出约7960个单位，分布在勿洛、芽笼、三巴旺、登加、大巴窑和义顺。《海峡时报》