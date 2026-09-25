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直落布兰雅一“巨无霸”组屋要价218万新元出售后 建屋局将检讨相关计划

建屋局称，该单位的挂牌价“显著高于”该地区的同类交易价格

    • 建屋局表示，位于直落布兰雅31街第93B座组屋单位218万新元的挂牌价，“显著高于”该地区的同类交易价格。
    • 建屋局表示，位于直落布兰雅31街第93B座组屋单位218万新元的挂牌价，“显著高于”该地区的同类交易价格。 照片来源：PROPERTY GURU

    Isabelle Liew

    Published Fri, Sep 25, 2026 · 02:09 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在直落布兰雅一个“巨无霸”组屋单位以218万新元挂牌出售后，建屋发展局（HDB）正在检讨允许屋主合并三房式或更小毗邻单位的计划。

    建屋局在回复《海峡时报》的询问时表示，该局理解公众对这起组屋挂牌事件的担忧，并强调当局致力于确保公共住房价格的可负担性和可及性。

    建屋局补充说，至今尚未收到该单位的转售申请。申请必须由买卖双方提交，然后等待建屋局批准交易。

    建屋局表示，位于直落布兰雅31街第93B座、由两个三房式单位合并而成的组屋，其218万新元的挂牌价“显著高于”该地区的同类交易价格。

    过去六个月，该地区一个三房式单位的交易价格介于约67万3000新元至77万1000新元之间。

    以该价格区间的上限计算，两个三房式单位的总价约为154万新元。

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    建屋局说：“目前的挂牌价比这个数额高出超过60万新元，即超出40%以上。

    “如果交易在买卖双方自愿的基础上以此价格进行，很可能会产生大笔的估价现金溢价（cash-over-valuation），这笔溢价必须预先以现金全额支付。”

    估价现金溢价是指当转售组屋的售价高于建屋局的估价时，买家必须以现金支付的差额。

    在直落布兰雅一个“巨无霸”组屋单位以218万新元挂牌出售后，建屋局正在检讨允许合并三房式或更小单位的计划。照片来源：PROPERTYGURU

    建屋局表示，这项合并计划于1993年推出，允许需要更大居住空间的合格屋主将自己的单位与毗邻单位合并，形成一个更大的单位。

    在提交购买申请前，他们还必须寻求建屋局对合并单位的结构可行性进行评估。

    如果获得批准，他们可以将两个单位合并成一个拥有单一租契的单位。在满足五年最低居住年限后，合并后的单位可以在公开市场上出售。

    这个以218万新元挂牌出售的“巨无霸”单位由两个三房式单位组成。照片来源：PROPERTYGURU

    建屋局表示，该直落布兰雅单位的屋主于2017年12月向建屋局购买了第一个三房式单位。

    他们在2021年8月购买了隔壁单位，当时邻居因家庭情况获准在最低居住年限内出售该单位。

    负责挂牌该单位的房产经纪、来自PropNex Realty的Thomas Tong表示，这个面积为1465平方英尺的巨无霸单位靠近即将建成的柏莱雅（Berlayar）住宅区，该住宅区是南部濒水区发展项目的一部分。

    他说，该单位的租契还剩91年。

    他补充说：“一些买家正在考虑将一半单位出租，自己住在另一半。”

    负责挂牌该单位的房产经纪表示，这个面积为1465平方英尺的巨无霸单位靠近即将建成的柏莱雅（Berlayar）住宅区，该住宅区是南部濒水区发展项目的一部分。照片来源：PROPERTYGURU

    迄今为止成交价最高的建屋局组屋是位于亨德申的一个五房式单位，于今年4月以173万新元售出。

    建屋局表示，买家需要“进行彻底的研究，仔细评估他们的住房选择，并审慎规划财务，以免最终支付过高的价格”。

    建屋局敦促买家参考其网站上的转售交易数据，以及建屋局组屋门户网站（HDB Flat Portal）上的其他住房选择。海峡时报

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