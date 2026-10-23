在新楼盘推出势头的推动下，第四季度房屋销售预计将复苏，房价料将进一步上涨

第三季度住宅价格上涨1.4%，但销售放缓；分析师预测全年价格增幅为3%至5%

【新加坡】2026年第三季度，私人住宅价格创下七个季度以来的最快涨幅，而购买活动则大幅放缓。但随着几个主要项目即将入市，预计第四季度的销售势头将会回升。

市区重建局 (Urban Redevelopment Authority, URA) 的私人住宅房地产价格指数在第三季度上涨了1.4%，涨幅高于上一季度的0.5%，并将前九个月的价格增幅推高至2.8%。

尽管交易量有所回落，但房价增长依然强劲。这主要是因为农历七月部分抑制了市场活动，同时整体市场情绪也较为低迷。

销售回落的情况在开发商的新房销售中尤为明显。第三季度共售出1,183套新私人住宅（不包括执行共管公寓），比第二季度下降了44.7%。开发商同期推出了1,140个单位，也比第二季度的1,783个单位减少了36.1%。

分析师指出，虽然第三季度是季节性淡季，但房屋销售量同比也有所下降。Cushman & Wakefield 新加坡及东南亚研究主管 Wong Xian Yang 表示：“按季度来看，2026年第三季度所有类型的销售量均有所放缓。”他指出，楼花转售 下降了16.5%，转售交易环比微跌0.3%。

Wong 补充说，2026年前三季度的总销售量达到16,707个单位，比去年同期低约16%。

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多数人预计，今年开发商的新单位销售总量将在7,000至8,000个单位之间。CBRE 新加坡和东南亚研究主管 Tricia Song 指出，这将是“在2025年录得高于趋势水平的10,815个单位销量后的温和回落，并且低于五年（2021年至2025年）平均的8,766个单位”。

即将推出的项目

Song 表示，尽管第三季度的吸纳率有所放缓，但“预计第四季度的销售势头将回升”。

最后一个季度将有三个主要项目推出——位于 湖畔 的 Lucerne Grand、位于诺维娜的 The Serra Residences 以及位于汤申上段的 Thomson Reserve——这三个项目将总共增加近2,000套私人住宅。

位于 其余的中区 (RCR) 的 Thomson Reserve 是一个拥有1,268个单位的大型开发项目，将于10月31日推出，起售价为 每平方英尺 2,608新元。

Realion (OrangeTee & ETC) 的首席研究员兼策略师 Christine Sun 预计，鉴于 Thomson Reserve 的规模和预期定价，它将在第四季度推高整体价格指数。截至上周六（10月17日）的预展，该项目的示范单位已吸引了23,000名参观者，经纪人预计市场将反应热烈。

随着新楼盘价格上涨抬高了购房门槛，转售市场可能会变得更加活跃。Newmark 研究主管 Wong Shanting 表示：“新房价格上涨可能会使转售私人住宅对买家更具吸引力。取消15个月的等待期也可能促使一些私宅业主转向组屋转售市场，特别是那些希望换购较小单位的人。”

因此，Newmark 将其对转售和 楼花转售 总交易量的预测从13,000至14,000个单位上调至14,000至15,000个单位，理由是住宅竣工量增加以及新房与转售房产之间价格差距的扩大。

Cushman & Wakefield 表示，尽管购房情绪更为谨慎，但有限的库存继续为价格提供支撑。未售出库存环比增长26.7%，达到19,076个单位，但仍低于21,498个单位的十年平均水平。

Cushman & Wakefield 的 Wong 表示，库存水平继续支撑着开发商对土地的需求，“尽管竞标已变得更具选择性”。

分析师预测，今年全年房价将上涨3%至5%。

第三季度，有地住宅和中央区以外（OCR）的非有地住宅引领价格增长，分别上涨2.9%和2.3%。核心中区 (CCR) 的价格上涨了0.3%，而 其余的中区 (RCR) 的价格则保持不变。

ERA 首席执行官 Marcus Chu 表示，Dunearn House 和 Lentor Gardens Residences 项目各自售出了超过60%的可用单位，为价格指数的增长做出了贡献。

Huttons Asia 首席执行官 Mark Yip 指出，2026年前九个月，OCR的非有地住宅价格上涨了4.4%，超过了2025年全年3.2%的增幅。与此同时，第三季度OCR的交易量下降了27.2%，他将其归因于买家的“负担能力担忧”。

租赁市场展望

与此同时，租赁市场有所回暖，第三季度租金上涨1.3%，高于上一季度的0.7%。然而，增长并不均衡，主要由OCR大众市场3.1%的大幅上涨所推动，而 核心中区 (CCR) 的租金则下滑了0.3%。

随着已竣工住房存量的增加，已竣工私人住宅的空置率从6.4%上升至7.2%。然而，租赁活动依然强劲，PropNex 强调，第三季度共签订了28,423份租赁合同，这是自1995年有记录以来的最高季度数据。

Wong 表示，Cushman & Wakefield 预计2026年私人住宅租金将上涨高达3%，而2025年的增幅为1.9%，这主要“受到供应渠道紧张和国际学生稳定需求的支撑”。他指出，预计2026年将有7,783个新私人住宅单位竣工，远低于10,837个单位的十年年均水平。

CBRE 的 Song 预测全年租金将增长2%至3%，但她告诫说，“由于租户变得更具选择性，房东们为争夺优质租客而竞争，租赁过程可能会花费更长时间，尤其是在招聘放缓的情况下”。

Realion 的 Sun 指出：“人工智能重塑了就业格局，可能会取代一些工人，但同时也创造了新的职位，并吸引了与人工智能相关的企业和人才来到新加坡。”