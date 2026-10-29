丰隆控股与TID联合出价1.8186亿新元（即每平方英尺容积率1755新元）夺得乌节路地段

SINGAPORE PROPERTY

乌节大道地段的招标共吸引了五份标书

【新加坡】一幅位于备受追捧的乌节大道、拥有99年租赁地契的优质私人住宅地段，在周四（10月29日）截止的政府招标中吸引了五份标书。

最高出价为1.8186亿新元，即每平方英尺容积率1755新元，来自丰隆控股 (Hong Leong Holdings) 旗下公司Intrepid Investments与TID Residential组成的合伙业务。

第二高出价为1.6785亿新元（每平方英尺容积率1620新元），由Global Resource Construction (GRC集团) 的全资子公司提交。该集团在新加坡交易所主板上市，业务涉及建筑、土木工程和可持续基础设施解决方案。GRC主要由Tang Organization（前身为集永成 (Chip Eng Seng Corporation)）控股，而Tang Organization则由房地产大亨夫妇 Gordon 和 Celine Tang 全资拥有。

参与竞标的还有由BBR Development、Mindarie Holding和Quarz Capital Group组成的财团，其出价为1.6072亿新元，即每平方英尺容积率1551新元。

永泰 (Wing Tai) 的一家子公司为该地段出价1.5239亿新元，约合每平方英尺容积率1471新元。

最低出价为1.399亿新元，即每平方英尺容积率1350新元，来自一个包括Macly Group和Roxy Development Partners在内的财团。

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收到的标书数量在《商业时报》本周早些时候调查的分析师预测的两到八份之间。

最高出价也符合分析师预测的每平方英尺容积率1650新元至1950新元的范围。

这幅占地37,006平方英尺的地段可建造约110个私人住宅单位。

Mogul.sg首席研究官 Nicholas Mak 表示：“这是乌节大道区域为数不多可供出售的空置住宅地段之一。”

一些房地产顾问指出，该地段除了位于尊贵的第10区住宅地段、毗邻汤申—东海岸线上的乌节大道地铁站之外，其相对较小的规模也降低了所需的资金投入。这预计会扩大潜在竞标者的范围。

然而，考虑到核心中区 (CCR) 或黄金地段即将推出的私人住宅项目可能带来的竞争，一些开发商可能决定放弃参与周四的招标。

PropNex研究与内容主管 Wong Siew Ying 指出，自2025年11月以来，已有数个优质的政府售地地段售出，但这些地块上的项目尚未推出。

这些地块——位于武吉知马路（靠近纽顿地铁转换站）、百克海路、里峇峇利埔（C地块）、荷兰坪和杜尼安路——有可能在核心中区提供超过1700个新的私人住宅单位。

该地区附近最近售出的99年租赁地契私人住宅政府售地 (GLS) 地段是正在被开发为 Upperhouse at Orchard Boulevard 的地块。该地块被规划为住宅用途，一楼为商业用途，位于乌节大道地铁站前方。其招标在2024年截止时收到了四份标书。华业集团 (UOL Group) 和新加坡置地 (Singapore Land) 的合资公司以每平方英尺容积率1617新元的价格夺得该地块。

在此之前，如今建有Cuscaden Reserve项目的住宅地块在2018年的一场政府售地招标中吸引了九份标书，最终以每平方英尺容积率2377新元的价格售出。

CBRE新加坡和东南亚研究主管 Tricia Song 提到了今年6月截止招标时售出的其他近期核心中区地段：位于纽顿的百克海路地段和里峇峇利埔（C地块），分别以每平方英尺容积率1865新元和1730新元的价格售出。每个地块都收到了四份标书。

在乌节大道地段附近最近推出的新99年租赁地契私人住宅项目是 Upperhouse at Orchard Boulevard。PropNex对10月29日下载的市区重建局（URA）数据的分析显示，自该项目于2025年7月推出以来，其301个单位中已有83%（即249个单位）售出，平均售价为每平方英尺3405新元。

在这些售出的单位中，有28个单位是今年成交的，平均售价为每平方英尺3599新元。