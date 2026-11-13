Hongkong Land资本回收额超过42亿美元，超越2027年目标

凭借此次资本回收，该公司为其分享计划回购计划增拨1亿美元，并将该计划延长至2027年底。

Hongkong Land的Singapore Central Private Real Estate Fund持有其在滨海湾金融中心1号和2号塔楼、滨海湾联通广场和莱佛士码头一号的权益。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】Hongkong Land于周五（11月13日）表示，自2024年以来，公司已回收超过42亿美元的资本，不仅超过了最低40亿美元的目标，也提前于2027年底的最后期限完成。

该总额包括通过2026年签署的协议，出售在柬埔寨、菲律宾和泰国的部分权益所获得的约5亿美元预期收益。

怡和集团（Jardine Matheson group）的房地产部门表示，在此期间，出售其在曼谷前英国大使馆旧址开发项目中的49%股份构成了资本回收的大部分。

该公司指出，这些交易均按市值达成，且成交价等于或高于投资的账面价值。

这些资产处置和其他资本回收活动，使Hongkong Land得以向其分享计划回购计划增拨1亿美元，令自2024年10月以来该计划的总拨款额达到7.5亿美元。截至目前，公司已投资了其中的5.085亿美元。

该计划的期限已从2027年6月30日延长至2027年12月31日。回购的进度将继续由公司酌情决定，并视市场情况而定。

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Hongkong Land集团首席执行官Michael Smith说：“这一进展反映了我们为聚焦投资组合、精简业务的地理足迹、以及将资本和资源集中在最能创造长期价值的机遇上所付出的努力。”

他补充道：“我们进一步加强了资产负债表，这为投资我们的核心投资组合和在亚洲门户城市寻求有纪律的增长提供了更大的灵活性。”

Hongkong Land正将其业务重点集中于商业地产投资组合，以及在香港、新加坡和中国内地等核心亚洲门户市场的投资。

根据其“2035战略愿景”，Hongkong Land的目标是到2035年回收高达100亿美元的资本。公司计划利用这些资金来推动其超保费商业地产投资组合的增长并提升股东回报，其中较大比例将在中短期内实现。

今年2月，该集团推出了新加坡中央私人房地产基金（Singapore Central Private Real Estate Fund, 简称SCPREF）——这是该城邦国最大的商业房地产私募基金，也是其增长战略的关键部分。

Hongkong Land此前已将其在滨海湾金融中心（MBFC）1号和2号塔楼、滨海湾联通广场和莱佛士码头一号所持有的三分之一权益注入该基金。

今年7月，该基金同意以约11亿新元的价格，从会德丰房地产投资公司（Wharf Real Estate Investment Company）手中收购会德坊（Wheelock Place）。该物业现名为Landmark Orchard。这是该基金的首宗收购案。

尽管Hongkong Land尚未透露对这项新加坡物业的具体计划，但公司表示将“借鉴其在亚洲投资和管理保费商业地产的经验，以提升该购物中心”。

Hongkong Land股价收盘下跌1.6%，或0.13美元，报8.22美元。