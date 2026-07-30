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Hongkong Land旗下新加坡私募基金以11亿新元收购会德丰广场

该交易将使该基金的资产管理规模增至94亿新元

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Chong Xin Wei

Chong Xin Wei

Published Thu, Jul 30, 2026 · 06:38 PM
    • 会德丰广场是一个综合性开发项目，包括一栋21层高的商业大楼，以及设有办公室、购物商场和停车场的两层地下室。
    • 会德丰广场是一个综合性开发项目，包括一栋21层高的商业大楼，以及设有办公室、购物商场和停车场的两层地下室。 照片：《商业时报》档案图

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    【新加坡】Hongkong Land旗下的新加坡核心中央商业地产私募基金（SCPREF）正以11亿新元的价格，从Wharf Real Estate Investment Company手中收购会德丰广场（Wheelock Place）。这是该基金自今年初成立以来的首笔收购。

    该交易预计将于8月底完成，届时该基金的资产管理规模（AUM）将从82亿新元增至94亿新元，向其150亿新元的目标迈进了一步。

    Hongkong Land于周四（7月30日）表示：“此次收购符合本集团增加经常性收益和扩大基金管理平台的战略。”

    该公司补充道，SCPREF由其管理，同时它也是该基金最大的单位持有人。SCPREF投资于新加坡的优质商业资产，旨在通过积极管理来提升资产价值。

    Hongkong Land集团首席执行官Michael Smith表示：“这是一个强劲的开端，我们完全打算在此基础上再接再厉，在为投资者带来盈利增长的同时，将基金发展至其目标规模。”

    他补充说，这笔交易标志着公司进入了具有“战略意义”的乌节路（Orchard Road）地带。

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    会德丰广场的总建筑面积约为43,280平方米，是一个综合性开发项目，包括一栋21层高的商业大楼，以及设有办公室、购物商场和停车场的两层地下室。

    预计此次收购在完成后将对集团的基本盈利有所提升。

    早些时候，《商业时报》（The Business Times）报道称，会德丰广场的卖方——香港的Wharf集团，已将其诗阁广场（Scotts Square）购物中心重新投放市场，售价为3.8亿新元，较2024年寻求的4.5亿新元指导价低约15%。

    据称约有10方表示有兴趣，其中包括基金类投资者。

    增加对基金的股权投资

    此外，Hongkong Land表示将与其他投资者一道追加股权投资，以维持其在该基金中现有的多数股权，并将因资产管理规模的增加而赚取额外的管理费。

    SCPREF是新加坡最大的商业房地产私募基金，于今年2月推出。Hongkong Land是该基金的普通合伙人和管理人，并与QIA和APG Asset Management一起作为创始投资者，在基金成立之初便持有多数股权。

    Hongkong Land此前曾将其三分之一的权益注入该基金，这些权益涉及滨海湾金融中心（MBFC）1号和2号塔楼、滨海湾联通广场（Marina Bay Link Mall）以及莱佛士码头一号（One Raffles Quay）。

    在该消息公布前，Hongkong Land的股价周四收盘上涨0.6%，即0.05美元，至8.34美元。

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