加冷分销园即将重新发展，兴建数千个新私人住宅单位

8月14日，从文庆路上段15号望向加冷分销园的工厂建筑景观。 图片来源：海峡时报，KEVIN LIM

【新加坡】加冷分销园（Kallang Distripark），一个由废弃橡胶厂改建而成的私人仓库区，正准备重新发展为私人住宅区。

市区重建局（Urban Redevelopment Authority, URA）于8月14日公布了一项对其总体规划的拟议修正案，内容包括将该地段分割为数个住宅地块和一个新的邻里公园，并增设新道路。

市区重建局发言人于8月17日回复《海峡时报》询问时表示，拟议的修正案是为了配合该局收到的一份私人发展提案。

《海峡时报》的调查显示，这片占地13公顷的地段——最早于2003年已被划为住宅用途——目前由与Lee Rubber Company相关的实体所拥有。该公司的创办人是华裔企业家兼慈善家Lee Kong Chian。

该地段一部分为永久地契，其余部分则为99年租赁地契，地契将于2067年到期。《海峡时报》尝试联系Lee Rubber Company置评，但未获成功。

该地段包括三座被称为“Lee Rubber Godowns”的标志性八角形建筑——这些橡胶仓库由已故先驱建筑师、Kumpulan Akitek的Victor Chew设计。

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市区重建局发言人表示，该局已就业主在拟建的未来公园内保留其中一座仓库作为历史标记的可能性进行了接洽，并补充说相关研究正在进行中。

该发言人说：“如果无法进行实体保留，有关机构将与业主及相关利益方合作，通过历史解说举措，如数码记录或故事板等方式，来记录和纪念这个地方的历史。”

根据拟议计划，该地段将引入三个住宅地块。

其中两个地块纯粹用于住宅。较大的一个毗邻加冷峇鲁，占地约3.6公顷，大部分土地为永久地契。房地产分析师估计，该地块可建造约1200个公寓单位。

另一个住宅地块毗邻佩尔顿水道（Pelton Canal），占地约1.6公顷，也大部分为永久地契。分析师称，该地块可建造至少450至550个公寓单位。

第三个住宅地块占地约2.4公顷，为租赁地契，其拟议分区规划包括一楼的商业用途。分析师估计，该地块可容纳约600至800个公寓单位。

另一个住宅地块毗邻佩尔顿水道（Pelton Canal），占地约1.6公顷，也大部分为永久地契。分析师称，该地块可建造至少450至550个公寓单位。

第三个住宅地块占地约2.4公顷，为租赁地契，其拟议分区规划包括一楼的商业用途。分析师估计，该地块可容纳约600至800个公寓单位。

该地段的其余部分包括一个2公顷的公园、为方便进出规划中住宅区而设的新道路，以及一个1.8公顷的备用地段，其具体用途尚未确定。

加冷分销园是在市区重建局最新总体规划中展示的几个即将开发的滨水社区之一，该规划于2025年正式公布。

ERA Singapore的主要执行官Eugene Lim表示，该地段不仅坐拥滨水优势，其中心位置和周边的设施，如芽笼峇鲁地铁站以及芽笼峇鲁巴刹和熟食中心，意味着即将推出的住宅很可能会吸引强劲的需求。

由房地产公司OrangeTee和ETC组成的Realion集团首席研究员兼策略师Christine Sun表示，对该工业区的重新发展计划有助于为该地区注入新的活力。

除了正在建设中的加冷景（Kallang View）组屋项目外，附近位于加冷峇鲁和芽笼峇鲁的其他组屋大多在1970年代建成。

与此同时，毗邻的占地6公顷的芽笼峇鲁工业区——位于芽笼峇鲁地铁站旁——也被划为住宅用途。该地段拥有99年租赁地契，将于2070年代中期到期。

Mogul.sg的首席研究官Nicholas Mak指出，在加冷分销园内，被指定用于建设公园的地块最具价值，因为它位于两条溪流的交汇处，将拥有绝佳的滨水景观。

资深建筑师Hoong Bee Lok建议，如果保留任何八角形仓库，可以将其用于体育活动，例如作为有盖球场进行球拍类运动。他1981年的学士论文就是以先驱建筑师Chew的作品为中心。

Hoong说，根据他对Chew的采访，后者将仓库设计成模块化的八角形，以便可以轻松地在该地段增建新的仓库。

与Chew和Hisham Albakri同为Kumpulan Akitek创始合伙人的Wee Chwee Heng表示，多边形建筑允许多点进出，这满足了橡胶仓库货物频繁进出所需的灵活性。

Wee表示，虽然他记不起仓库的确切完工日期，但它们很可能是Kumpulan Akitek于1958年成立后承接的首批项目之一。

Hoong补充说，Chew对仓库的模块化构想——这些仓库至今仍在使用——通过设计可以简单拼接的建筑，展示了他的创造力和“超越时代”的远见。

市区重建局曾在2017年的一场展览中展示了将加冷分销园重新发展为住宅的计划，该展览旨在将长达10公里的加冷河沿岸地区打造成一个生活服务产业群中心。海峡时报