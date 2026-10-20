Keppel Reit将以6亿1090万新元收购Keppel South Central 51%的股权

该信托将从该房地产获得长达五年的保证月收入，每月223万新元

收购Keppel South Central预计将带来2.01%的备考每单位派息增值。 照片：KEPPEL

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Keppel Reit房地产投资信托的管理人周二（10月20日）宣布，该信托将以6亿1090万新元的收购价，从其发起人Keppel手中收购Keppel South Central 51%的股权，此举将巩固其在新加坡优质办公楼市场的地位。

这座位于中央商业区（CBD）的33层甲级商业大楼总价值约为12亿新元。其净可出租面积为52万2500平方英尺，折合整体建筑估值约为每平方英尺2350新元。

基于此总估值，Keppel Reit以70年租赁地契为基础所持有的51%权益，其协议物业价值为6亿2620万新元。

Keppel Reit管理人公司首席执行官Chua Hsien Yang表示：“拟议收购Keppel South Central将使我们在新加坡的业务占比增加到82%。（此举）巩固了Keppel Reit在这个供应受限的中央商业区办公楼市场的领先地位，该市场持续受益于强劲的商业需求和有限的新增供应。”

此交易的完成须经单位持有人在特别股东大会上批准，该会议预计将在今年第四季度举行。

该交易包括偿还4亿6210万新元的现有股东贷款，预计将于明年第二季度完成。

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Keppel Reit的管理人表示，此次收购预计将带来2.01%的备考每单位派息增值，以及4.3%的“具吸引力”的初始物业收益率。

管理人补充说，假设对Keppel South Central的拟议收购以及对首尔T Tower和东京KR Ginza II的脱售已于6月30日完成，Keppel Reit的投资组合出租率将达到93.9%，加权平均租约到期期限为4.5年。该信托的投资组合将包含13处房产，分布在新加坡和澳大利亚，总价值约121亿新元。

通过与Keppel全资子公司K-Commercial Investment的一项安排，该信托将获得每月223万新元的保证收入，期限最长可达五年——这笔收入由Keppel South Central的现有租金支持。

截至9月30日，该物业已承诺和正在办理文件的租约占净可出租面积的52.7%，平均月租金约为每平方英尺11.30新元。

Keppel Reit管理人公司表示，这高于协议中假设的每月每平方英尺11.15新元的租金。公司补充道，平均租金“主要反映了中低楼层的租赁活动，而剩余的中高楼层可用空间有获得更高租金的潜力”。

截至10月15日，Keppel South Central已承诺和正在办理文件的租约比例已增至约60%。

Keppel Reit的管理人表示，计划通过银行贷款、永久证券、内部现金和/或股权融资的组合方式为此次收购提供资金，收购后的总杠杆率预计为39.2%。

Keppel Reit 的单位价格周一收盘持平，报0.825新元。