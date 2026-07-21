鑫丰集团以9.5亿新元的较低保留价，达成协议收购陈文烈大厦

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戴德梁行表示，这很可能是新加坡今年以来最大宗的集体出售交易。

陈文烈大厦是位于欧南路和锡安路交汇处的标志性工业仓库和展厅大楼。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 拥有永久地契的陈文烈大厦已通过集体出售方式，以9.5亿新元的价格出售给鑫丰集团 (Kingsford Group) 旗下一家公司，惟交易需满足特定条件并获得业主批准。

该物业的独家顾问及营销代理戴德梁行 (Cushman & Wakefield) 于周二（7月21日）表示，这很可能是新加坡今年以来最大宗的集体出售交易。

这座15层高的大楼最初于2025年2月推出集体出售，当时的保留价为11.5亿新元。虽然招标吸引了意向书，但最终因无人竞标而收回。该物业随后于2026年2月以10亿新元的较低保留价重新推出，这比最初的要价低了约13%。

9.5亿新元的交易价格，比该地段修订后的10亿新元保留价低了5%，比其最初的11.5亿新元保留价低了约17.4%。

此项出售仍需获得代表至少80%份额价值及分层地段面积的业主同意。业主们将在即将召开的特别业主大会上了解拟议的交易详情。

戴德梁行资本市场部高级董事 Christina Sim 表示：“市区重建局 (URA) 希望在该地区引入更多住宅项目，并在经过长达约八个月的全面研究后，作出了可能重新规划该地段用途的规划决定。”

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她补充说，重新规划可以“为利益相关者释放巨大价值，最终大幅提升该地段的价值”。

陈文烈大厦是位于欧南路和锡安路交汇处的标志性工业仓库和展厅大楼。

市区重建局建议，将目前“商业1”区、容积率为3.1的规划，重新调整为“住宅（首层为商业用途）”，容积率提高至4.9。这意味着该地段允许的总建筑楼面 (GFA) 增加了50%。

此外，政府建议出让几块剩余的国有土地地段与该地块合并。这些国有土地地段预计总面积约为1365平方米，但需经有关当局的最终测量确定。

新开发项目首层最多可容纳1500平方米的商业总建筑楼面。戴德梁行表示，规定的建筑高度允许建造一个最高可达48层的双子摩天大楼项目。

博纳产业 (PropNex) 首席执行官 Kelvin Fong 表示，合乐地区的私人住宅项目需求强劲。自2025年8月以来，该地区已有四个项目推出，合计售出近2000个单位。

根据市区重建局房地产资讯系统 (Realis) 的中止转让的申请数据，River Green 和 River Modern 的认购率已达到约94%，平均价格分别为每平方英尺3148新元和每平方英尺3281新元。

与此同时，Zyon Grand 的认购率达到了约90%，平均价格为每平方英尺3065新元；而 Promenade Peak 的售出率约为72%，平均成交价为每平方英尺3033新元。

Fong 还指出，鑫丰集团此前曾竞标位于里峇峇利埔 (River Valley Green) B地块（每平方英尺容积率1251新元）和 C地块（每平方英尺容积率1626新元）的国有土地，但均未成功。

他表示：“该集团在约16个月内对此区域地块的出价上涨了近30%，这反映了市场对该地区土地价值预期的变化。鑫丰集团曾两次通过政府土地出售计划尝试在该地区拿地，现在则转而试图通过集体出售市场来确保其地位。”

由于该地块目前为“商业1”区，预计此次出售不会为开发商带来额外买方印花税 (ABSD)。开发商购买住宅用地需支付40%的额外买方印花税，其中包括5%不可退还的部分。

此项交易还有待分层地契局的批准。