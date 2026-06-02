因重估亏损减少，丰树投资2026财年净利润上涨25.7%至2.856亿新元

截至3月底，这家淡马锡旗下的房地产巨头资产管理规模达762亿新元

【新加坡】— 由于重估亏损减少，丰树投资（Mapletree Investments）在截至2026年3月31日的全年净利润上涨25.7%，从去年同期的2.272亿新元增至2.856亿新元。

这家由新加坡投资公司淡马锡（Temasek）全资拥有的资产管理公司于周二（6月2日）表示，其净重估和减值亏损从24/25财年的3.25亿新元收窄至25/26财年的1.539亿新元。中国的重估亏损占比最大。

该期间的营收持平，约为22亿新元，而税后及少数股东权益后经常性利润因净融资成本下降和业务运营的韧性而微增2.7%，至6.228亿新元。

在最近一个财年，丰树通过资产剥离获得的总收益达42亿新元。

尽管25/26财年的收费收入已增至4.34亿新元，自2005年以来的复合年增长率达22.1%，但丰树正加倍投入开发业务以寻求增长。

集团首席执行官Hiew Yoon Khong表示：“在持续的宏观经济和地缘政治不确定性中，丰树实现了稳定的盈利，并继续以严谨和审慎的态度执行其业务战略。”

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Hiew补充道：“我们加速了全球物流平台在多个市场的发展计划，并继续进行资本循环、资产银团化和发展收费业务，以在2026财年实现具韧性的盈利。”

截至今年3月底，该集团的资产管理规模（AUM）总计为762亿新元。在过去20年中，丰树的投资股权平均回报率约为10%。

更详细的回报数据预计将在未来几周内发布的年度报告中披露。

截至2026年3月31日，第三方管理的资产为557亿新元，占总资产管理规模的73%。

相比之下，在24/25财年，第三方管理的资产为603亿新元，占总资产管理规模（803亿新元）的75%。此次下降是由于集团旗下私募基金和房地产投资信托（Reits）的战略性资产剥离和货币化计划所致。

在25/26财年，集团在没有新股东注资的情况下，总股本为243亿新元，而24/25财年则接近244亿新元。

该集团管理着三只在新加坡上市的房地产投资信托基金和九只私募房地产基金。

在最近一个财年，丰树通过资产剥离和货币化计划获得的总收益达42亿新元。

该集团的私募基金，包括Mapletree US & EU Logistics Private Trust (MUSEL)、Mapletree US Logistics Private Trust (MUSLOG)、Mapletree Australia Commercial Private Trust (MASCOT)和Mapletree Global Student Accommodation Private Trust (MGSA)，在多个市场将超过25亿新元的资产货币化。

丰树表示，自2025年6月以来，MUSEL已退出其在美国约15亿美元的物流资产，实现了与其12%内部回报率目标相符的回报。

该集团的美国区首席执行官此前在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示，MUSLOG取得了“强劲的运营表现”。

与此同时，丰树正在清算MGSA学生住宿基金，并据报道已将其MASCOT基金持有的一个价值14亿澳元的澳大利亚办公楼资产组合挂牌出售。

在该财年，其三只在新加坡上市的房地产投资信托基金—— Mapletree Logistics Trust (MLT)、 Mapletree Industrial Trust (MIT)和 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (MPACT)——完成了价值10亿新元的资产剥离。

MLT在澳大利亚、韩国、马来西亚和新加坡出售了六项资产，而MIT在美国和新加坡剥离了四处物业。与此同时，MPACT在日本和香港剥离了三项资产。

该集团的在建项目价值为54亿新元，其中物流项目占近一半，达26亿新元。其余项目包括办公楼、学生住宿和数据中心的开发。

物流仍是该集团最大的资产类别，占资产管理规模的42.5%，即324亿新元。年内，丰树收购了用于物流开发的土地和优质物流资产，同时在马来西亚、印度、日本、中国和越南交付了新的物流园。

在美国，丰树有约5亿美元的在建项目，计划于2026年下半年至2027年间完工。公司还通过资产收购和新建开发项目扩大了其欧洲物流业务。

该集团还继续通过新项目扩大其办公楼、学生住宿和数据中心资产组合，其中包括对其港湾（Harbourfront）商业综合体的大规模重建，将其改造为位于新加坡南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的一个面积达12.3万平方米的旗舰开发项目。

该集团目前正在组建Mapletree亚洲新兴增长物流发展基金（Mega），该基金专注于马来西亚、越南和印度的物流开发。这只私募基金是丰树一系列物流开发私募基金之一，延续了过去几年在中国和日本组建两只类似基金的模式。

Mega基金已获得包括一家主权财富基金、一家养老基金和一家国家投资公司在内的投资者的承诺。预计该基金将在2026年中完成首次募集，并在同年晚些时候完成第二次募集。

丰树也正在为其中国物流投资组合设立首个人民币基金，并已获得本地保险公司作为合作伙伴。

Hiew表示：“在我们全球物流平台（特别是其开发业务）、积极的资本管理以及对核心领域的持续关注的支持下，我们将继续致力于为我们的利益相关者提供具韧性的业绩和长期价值。”