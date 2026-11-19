汽车大亨Peter Kwee再陷官司：盘点他过往的法律纠纷
他因试图收回其女儿名下的五处房产而上诉失败，再次成为公众焦点。
Alvin Foo
- 汽车大亨Peter Kwee在2000年代初期曾是Renault和Volkswagen汽车的经销商。 照片：商业时报资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】汽车大亨Peter Kwee在周三（11月18日）上诉失败，未能成功收回登记在其女儿Karen Kwee名下的五处房产，再度成为媒体焦点。
他申诉，这些房产是由女儿Karen Kwee代他以信托方式持有，他本人才是合法的实益拥有人。法庭裁定，尽管证据支持这一说法，但该信托的设立存在欺诈意图，旨在向债权人隐瞒资产。
上诉庭表示：“我们裁定，由于该信托是Kwee先生为了向其债权人隐瞒财产而设立，因此其行为非法且违反公共政策，该信托无效且不可强制执行。”
法庭补充说，因此，这些房产及其租金收益均属于Karen Kwee。
此次上诉判决之前，Peter Kwee在2025年的一场庭审中，已输掉了对女儿Karen Kwee的破产受托人Lai Seng Kwoon提起的诉讼。
随着上诉被驳回，Kwee被判令向Lai支付8万新元的诉讼费。
Peter Kwee的人生历程
Kwee于1947年出生于印度尼西亚万隆，父母来自中国福建省。18岁时，他开始从事面粉和塑料的贸易生意。
1978年，他与妻子Catherine以及两个孩子Kevin和Karen Kwee一起来到新加坡。
2000年代初，Kwee通过其公司Group Exklusiv成为Renault和Volkswagen汽车的经销商，在新加坡声名鹊起。 汽车行业资深人士形容Kwee是“一个优秀的经营者”、“为人低调且聪明”、“行事低调”，并且“总能出人意料”。
不久，这位资深商人将业务扩展至房地产领域，收购了珀斯一家度假村以及Meadow Springs高尔夫乡村俱乐部的主要股权。
在新加坡，Kwee于2001年以1.31亿新元从NatSteel手中收购了Laguna National Golf and Country Club。一年后，他又以超过1亿新元的价格收购了The Pines Club。
俱乐部与官司
以下是Kwee多年来涉及的一些备受瞩目的法庭案件。
1. 印度尼西亚煤矿亿万富翁Low Tuck Kwong - Low及其公司在收购了Kwee和另一人在一组拥有房产的公司中的股份后，以涉嫌存在重大缺陷为由起诉他们，索赔960万澳元（640万美元）。
- 根据2025年11月13日的起诉状，这些公司的资产包括一家酒店、两个各带一个高尔夫球场的乡村俱乐部，以及在澳大利亚的住宅物业。
- 据《福布斯》报道，在新加坡出生的Low在2025年是印度尼西亚第四大富豪。
2. Laguna俱乐部
Kwee的Laguna National Golf and Country Club享誉全球。它拥有两个著名的18洞高尔夫球场，并曾主办过欧巡赛、亚巡赛和韩国LPGA巡回赛的赛事。前世界排名第一的Tiger Woods也曾在此挥杆。
该俱乐部于1991年成立，2001年被Kwee旗下公司Group Exklusiv的子公司Laguna Golf Resort Holding接管。
第一批俱乐部会员每人购买了价值12万新元的无担保票据，用于资助俱乐部的开发。这些票据原定于2021年6月到期。会员们还支付了4万至18万新元不等的会费。
就在这些无担保票据即将赎回的前一天，Kwee通知俱乐部信托人，由于财务状况不佳，俱乐部无法履行赎回义务。
2023年2月，高等法庭批准了先驱俱乐部会员Lim How Teck提出的俱乐部清盘申请。包括Lim在内，约580名无担保票据持有人因债券违约被拖欠约1.874亿新元。
去年，Kwee、其子Kevin Kwee及他们的公司被俱乐部及其清盘人起诉，指控他们涉嫌不当和欺诈性地从俱乐部榨取和转移价值以中饱私囊，索赔7150万新元。
3. The Pines Club The Pines Club于2013年关闭其位于Stevens Road的会所进行翻新，管理层承诺将提供新设施。然而，Exklusiv Resorts随后将土地出售给开发商Oxley，后者在该地块上建造了两家酒店。
2017年10月，会员们被告知俱乐部未能获得Stevens Road的新租约。他们被安排使用Laguna National Golf and Country Club和Dusit Thani Laguna Singapore的设施，此举影响了约1300名会员。
约170名会员起诉Kwee和Exklusiv Resorts，指控其欺诈、疏忽和违约，每人索赔超过11万新元。法庭最终仅支持违约指控，判处向每位会员赔偿1500新元的象征性赔偿金。
房产所有权纠纷
涉案的五处房产于1995年至2000年间购入，并仅登记在Karen Kwee一人名下。
这些房产分别位于加拿大温哥华的West Georgia和Lord Stanley，新加坡的King’s Drive和Teneriffe，以及澳大利亚的Spyglass Grove。
位于武吉知马King’s Drive的一栋三层半独立式洋房也曾卷入另一起涉及商人Low Kai Yang的诉讼。
自称是Karen Kwee“前友人”的Low声称，他同意借给Karen Kwee的80万新元贷款是以该房产作为担保，但Karen Kwee否认了这一安排。
Low于2022年提起诉讼，老Kwee介入此案，声称自己是该房产的实益拥有人。该诉讼后来被中止。
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