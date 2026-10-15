9月份新私宅销量近翻倍至296套
尽管新增供应有限，但市场仍出现反弹，预计年底前将有数个主要项目推出
- 发展商在9月份共推出158个单位（不包括执行共管公寓），高于8月份的116个单位。 照片来源：海峡时报
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】市区重建局 (Urban Redevelopment Authority) 周四（10月15日）发布的数据显示，新加坡发展商在9月份售出296套新私宅，几乎是8月份售出的153套的两倍，也比去年同期的255套高出16.1%。
9月份，发展商推出了158个不包括执行共管公寓（EC）的单位，高于8月份的116个单位。这也几乎是2025年9月份推出的20个单位的八倍。
若包括执行共管公寓，发展商在9月份共售出319个单位，而8月份和去年同期的数据分别为171个和270个单位。
此前8月份市场较为淡静，主要受缺乏大型新项目推出以及中元节（俗称鬼节）期间的影响，此次反弹正是在此之后出现的。
Realion (OrangeTee & ETC Group) 的首席研究员兼策略师 Christine Sun 表示，9月份约三分之二的交易发生在9月11日至30日之间，这表明买家活动在农历七月之后有所回升。
她补充说：“截至10月15日，10月份的新销售量已达380套，超过了9月份的296套。”
各区域销售情况
9月份的新私宅销量中，其余的中区 (RCR) 占比最大，售出131套，占总销量的44.3%。其次是中央区以外（OCR），售出125套，占42.2%。核心中区 (CCR) 则售出40套，占13.5%。
Huttons Asia 首席执行官 Mark Yip 表示，由于入门价格更具吸引力，其余的中区和中央区以外仍然是受买家青睐的市场领域。
根据 Huttons 的数据，位于其余的中区的 Terra Hill 是9月份最畅销的项目，共售出32个单位，中位价为每平方英尺2209新元。紧随其后的是 The Sen，售出25个单位，中位价为每平方英尺2386新元；而 Amberwood at Holland 则售出24个单位，中位价为每平方英尺3021新元。
根据 Huttons 的数据，Amberwood at Holland 是当月唯一推出的新公寓项目。该项目共推出70个单位供销售，并售出了24个单位。
Mark Yip 指出，与此同时，有地住宅市场也表现活跃，发展商在9月份售出了19个单位，这是自2018年4月以来的最高月度销量。
未来将有更多项目推出
SRI 研究与数据分析主管 Mohan Sandrasegeran 表示，尽管9月份新增供应有限，但销售额的增长主要得益于之前已推出项目的交易。
他补充说：“随着未来几个月预计将有数个项目推出，新私宅销售活动可能会越来越受到这些项目的推出时机、规模和市场定位的影响。”
预计第四季度将为买家带来更多选择，其中包括位于 Bright Hill Drive 的拥有1268个单位的 Thomson Reserve，以及位于 Bassein Road 的 The Serra Residences。
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